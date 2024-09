Izraelski napad na šotorsko taborišče v Gazi: 40 mrtvih in 60 ranjenih

Tiskovni predstavnik civilne obrambe v Gazi Mahmud Basal je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da ljudje, ki so se zatekli v taborišče, niso bili opozorjeni na napad. Po njegovih besedah je bilo v napadu uničenih od 20 do 40 šotorov, na tleh pa so nastali trije globoki kraterji.

Očividci so za BBC povedali, da so eksplozije odjeknile malo po polnoči in da so se plameni dvigali visoko v nebo.

Khaled Mahmoud, prostovoljec dobrodelne organizacije, ki živi v bližini, je dejal, da so on in drugi prostovoljci prihiteli na pomoč, vendar so na kraju dogodka osupnili nad razsežnostjo katastrofe. "Tam so bili trije kraterji, globoki sedem metrov, ki so zasuli več kot 20 šotorov," je dejal.

Videoposnetki prikazujejo reševalce in civiliste, ki z rokami kopljejo po pesku, da bi ljudi rešili iz globokih lukenj, ki so jih povzročili zračni napadi.