Izraelski napadi in lakota v Gazi zahtevali nove žrtve

V izraelskih napadih na Gazo je od jutra umrlo še 21 ljudi.

Po navedbah bolnišnice Naser so trije Palestinci umrli v izraelskem zračnem napadu na šotor, namenjen razseljenim osebam, na območju Han Junisa na jugu enklave. V napadu z dronom na šotore zahodno od tega območja sta medtem umrla ženska in otrok.

V napadu na hišo v soseski Daradž v mestu Gaza sta bili ubiti najmanj dve osebi, več je ranjenih, pa poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Ponoči je dron zadel tudi šotor za razseljene ljudi v mestni četrti Šejk Radvan, pri čemer je bilo več ranjenih.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je v zadnjih 24 urah zabeležilo deset smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti, vključno z dvema otrokoma. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote zdaj znaša 313.