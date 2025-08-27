Izraelski napadi in lakota v Gazi zahtevali nove žrtve

Po navedbah bolnišnice Naser so trije Palestinci umrli v izraelskem zračnem napadu na šotor, namenjen razseljenim osebam, na območju Han Junisa na jugu enklave. V napadu z dronom na šotore zahodno od tega območja sta medtem umrla ženska in otrok.
V napadu na hišo v soseski Daradž v mestu Gaza sta bili ubiti najmanj dve osebi, več je ranjenih, pa poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.
Ponoči je dron zadel tudi šotor za razseljene ljudi v mestni četrti Šejk Radvan, pri čemer je bilo več ranjenih.
Ministrstvo za zdravje v Gazi je v zadnjih 24 urah zabeležilo deset smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti, vključno z dvema otrokoma. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote zdaj znaša 313.
Trump naj bi danes gostil srečanje o povojni Gazi
Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši gostil srečanje o Gazi po končanju vojne, pa je včeraj napovedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff. V Washingtonu se bo danes mudil tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki ga bo gostil državni sekretar Marco Rubio.
"Jutri imamo v Beli hiši veliko srečanje, ki ga bo vodil predsednik," je včeraj za televizijo Fox News dejal Witkoff in dodal, da pripravljajo obsežen načrt za Gazo po vojni. Podrobnosti ni predstavil, je pa menil, da bodo ljudje videli, kako trden in dobronameren je.
Trump je februarja menil, da bi lahko ZDA prevzele nadzor nad območjem Gaze, ga obnovile ter iz njega naredile "riviero Bližnjega vzhoda". Prebivalce bi umaknili v Egipt in Jordanijo.
Medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu načrt pozdravil, so ga zavrnile in ostro kritizirale arabske in večina zahodnih držav, Združeni narodi pa so posvarili pred etničnim čiščenjem Gaze.
Izraelska vlada je medtem v začetku avgusta potrdila načrt z zasedbo mesta Gaze in vzpostavitvijo civilne uprave, a natančni načrti Izraela v Gazi ostajajo nejasni.
Zaenkrat ni na vidiku niti dogovora v pogajanjih med gibanjem Hamasom in Izraelom, med katerima posredujejo Katar, Egipt in ZDA. Doslej sta se strani uspeli dogovoriti o dveh prekinitvah ognja, številni krogi pogajanja pa še niso prinesli dokončnega končanja konflikta, ki traja od oktobra 2023.
Zadnji predlog posrednikov vključuje 60-dnevno prekinitev ognja in izmenjavo izraelskih talcev za palestinske zapornike. Potem ko je Hamas pred tednom dni pristal na predlog, Izrael uradno še ni odgovoril. Še vedno naj bi zahteval sočasno izpustitev vseh preostalih talcev.