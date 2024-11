Izraelski napadi na Bližnjem vzhodu: ljudje umirajo v Gazi, Libanonu in Siriji

Po podatkih sirskega obrambnega ministrstva je bilo v novih izraelskih zračnih napadih na sosesko v Damasku in njegovo predmestje ubitih 15 ljudi, 16 pa ranjenih, med njimi tudi ženske in otroci. Sirski observatorij za človekove pravice je sicer poročal o 17 smrtnih žrtvah, pri čemer je navedel, da so bile žrtve tudi civilisti.

Izraelska vojska je potrdila napad, a ob tem sporočila, da je napadla objekte, ki pripadajo palestinski teroristični skupini Islamski džihad, med drugim njegov poveljniški center. Kot je dodala, skupina deluje "po navodilih Irana in deluje v Siriji pod zaščito režima" . Islamski džihad v Gazi je sodeloval v napadih na Izrael 7. oktobra lani in podpira libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki Izrael napada iz Libanona.

Izraelska vojska vse pogosteje napada tarče Hezbolaha in drugih Iranu zvestih milic v Siriji, odkar se je pred več kot letom dni začela vojna v Gazi. Po podatkih sirskega observatorija je Izrael od začetka leta izvedel kakih 150 tovrstnih napadov.

Smrtne žrtve tudi v Gazi in v Libanonu

Izraelska vojska je po lastnih navedbah v Gazi in Libanonu v zadnjih 24 urah napadla skladišča orožja, izstrelišča raket in poveljniške centre palestinskega islamističnega gibanja Hamas in libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Na območju kraja Bejt Lahija in begunskega taborišča Džabalija na severu od vojne uničene palestinske enklave naj bi našla večjo količino orožja in "likvidirala več deset teroristov".