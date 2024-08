Izraelski napadi na dve šoli v Gazi terjal najmanj 18 smrtnih žrtev

"Pred napadom so bili sprejeti številni ukrepi za zmanjšanje tveganja za civiliste, vključno z uporabo natančnega orožja," je sporočila izraelska vojska in dodala, da so borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas šolske komplekse uporabljali kot poveljniške in nadzorne centre, iz katerih so načrtovali in izvajali napade na Izrael.

O smrtnih žrtvah izraelskih napadov medtem poročajo tudi iz begunskega taborišča Bureij v osrednjem delu Gaze in mesta Han Junis na jugu enklave, poroča katarska televizija Al Jazeera.