Izraelski napadi na Palestino terjali več deset smrtnih žrtev

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je v dvodnevni operaciji v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu ubila devet palestinskih borcev. Prav tako je več ljudi aretirala in zasegla orožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Palestinska oborožena skupina Islamski džihad je potrdila, da so bili v spopadih ubiti trije njihovi borci. Med ubitimi pa je po navedbah islamističnega gibanja Hamas tudi eden od njihovih borcev.

V izraelski ofenzivi umrlo že 44.000 ljudi

V izraelski ofenzivi, ki se je začela 7. oktobra lani po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje, je bilo doslej v Gazi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih že 43.985 ljudi, ranjenih pa najmanj 104.092.

Po napadu Hamasa so se razmere zaostrile tudi na Zahodnem bregu. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra v racijah in nasilju okupacijskih sil in izraelskih naseljencev ubitih najmanj 750 Palestincev.