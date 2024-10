Izraelski napadi se nadaljujejo, Hezbolah izgubil stik z novim vodjo

OGLAS

Kot poroča Al Jazeera, Hezbolah že od petka nima stika s Safi al Dinom, novim vodjo Hezbolaha in bratrancem ubitega Hasana Nasrale. Člani Hezbolaha poskušajo priti do njegove lokacije, a jim nenehni izraelski zračni napadi to onemogočajo. Zato prosijo ostale države, da pozovejo Izrael, naj zračne napade na tem območju zaustavi, da bi se reševalci lahko dokopali do žrtev petkovega zračnega napada, žrtev katerega bi lahko bil tudi Safi al Din. Nader Hashemi, profesor za bližnjevzhodno in islamsko politiko na univerzi Georgetown, je za Al Jazeero povedal, da je izguba stika z naslednikom Nasrale še ena resna ovira za Hezbolah in da je to morda napoved prihajajoče novice, da je novi vodja mrtev. Izrael pa bi z izpopolnjeno operacijo lahko sporočal, da lahko vodje enega za drugim izkorenini. Dodal je še, da bo naslednji izziv Hezbolaha najverjetneje komunikacija z ostalimi člani na terenu brez izraelske infiltracije in obnova skupine.

Izraelski dron je v novih napadih zadel stanovanje v palestinskem begunskem taborišču blizu pristaniškega mesta Tripoli na severozahodu Libanona. Po poročanju naj bi bilo tam več mrtvih in ranjenih. To je bil prvi napad na območje, odkar je Izrael pred več kot dvema tednoma začel ofenzivo. Kot poroča Reuters, naj bi bil v tem napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa, brigad Ezedin al Kasam, Said Atalah. Izrael se na te navedbe še ni odzval. Po navedbah Hezbolaha potekajo spopadi z izraelskimi enotami na območju ob meji z Izraelom, kjer naj bi njihovi borci odbili več izraelskih napadov v okolici obmejne vasi Odaisa. Hezbolah je po poročanju dpa sporočil, da je izstrelil rakete na sever Izraela. Pozneje je dodal, da je izstrelil več raket na izraelsko letalsko bazo blizu Haife, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih izraelske vojske je Hezbolah v petek iz Libanona na izraelsko ozemlje izstrelil več kot 200 raket. Izraelska vojska je danes sporočila, da je v petek zvečer izvedla napad na borce Hezbolaha v mošeji na jugu Libanona, še poroča AFP. "Zračne sile so napadle teroriste Hezbolaha, ki so delovali v poveljniškem centru znotraj mošeje poleg bolnišnice Salah Ghandour na jugu Libanona," je sporočila izraelska vojska. Po podatkih libanonskih oblasti je bilo v izraelskem obstreljevanju Libanona doslej ubitih več kot 2000 ljudi. Iranski zunanji minister vztraja pri prekinitvi ognja v Libanonu in Gazi Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes med obiskom v sirski prestolnici dejal, da je treba v Libanonu in Gazi doseči prekinitev ognja. "Prekinitev ognja v Libanonu in Gazi je trenutno najbolj pereče vprašanje in upamo, da bodo prizadevanja v zvezi s tem obrodila sadove," je izjavil po poročanju tujih tiskovnih agencij. Vodja iranske diplomacije, ki je v Damask prispel iz Bejruta, je Izrael označil za glavno oviro v teh prizadevanjih in pozval mednarodno skupnost, naj se postavi po robu izraelskim "vojnim zločinom", da bi omogočili mir, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema nemška tiskovna agencija dpa. Sirski predsednik Bašar al Asad pa je dejal, da je Iran s torkovim raketnim napadom Izraelu dal lekcijo, so po poročanju AFP sporočili iz njegovega urada. Izstrelitev približno 200 raket na Izrael je bila "močan odgovor in je sionističnemu režimu dala lekcijo", je dejal ob srečanju z Aragčijem. Izrael je po iranskih raketnih napadih napovedal povračilne ukrepe. Če bi se ti končali z napadi na iranske jedrske objekte, bi to po mnenju opazovalcev imelo resne posledice, zato Teheran poskuša ta scenarij preprečiti tudi z mirovnimi gestami, poroča dpa.

