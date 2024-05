Izraelski naseljenci na Zahodnem bregu blokirajo dostavo pomoči v Gazo

Vojna v Gazi poteka na več frontah, ena od "odprtih front" pa je tudi humanitarna pomoč. Mesece po tem, ko so nekateri Izraelci protestirali proti vstopu tovornjakov s pomočjo na prehodu Kerem Šalom, so se zdaj premestili še na druge prehode. Množice Izraelcev si zdaj prizadevajo prekiniti dostavo pomoči z vseh drugih mejnih prehodov, škatle s hrano in zdravili pa izropajo in poteptajo.

Družbene medije so v zadnjih tednih preplavile slike blokiranih in izropanih tovornjakov, ki prenašajo humanitarno pomoč v Gazo. In kdo so krivci za to? Prebivalci Izraela, ki mislijo, da bodo le, če bodo omejili dostop do pomoči, uspeli zmagati v tej vojni, poroča BBC. Skupina, med katero so tudi judovski naseljenci, ki živijo na okupiranem Zahodnem bregu, je objavila posnetke, kjer je jasno videti, da ustavljajo tovornjake, mečejo hrano na tla in teptajo vse druge škatle s pomočjo. "Pomembno je, da ustavimo pomoč," je dejal eden od aktivistov. "Le tako bomo zmagali, le tako bomo dobili nazaj talce."

Tovornjaki s humanitarno pomočjo so bili na prehodu Tarqumiyah na Zahodnem bregu zavrnjeni in poslani nazaj v Jordanijo. FOTO: AP icon-expand

Mnogi Izraelci namreč trdijo, da prebivalci Gaze ne bi smeli prejeti nobene pomoči, medtem ko so izraelski talci še vedno v ujetništvu in da zagotavljanje pomoči Gazi pomeni le podaljševanje vojne. In medtem ko številni v Gazi zaradi pomanjkanja ne vedo, kako bodo preživeli današnji dan, Izraelci plešejo na vrhu izropanih tovornjakov. Ljudje zahtevajo od voznikov dokumente, ki dokazujejo, da peljejo pomoč v Gazo, kljub temu, da ne delujejo v imenu policije ali vojske. Dva voznika tovornjakov so ustavili, izvlekli iz vozil in pretepli, piše BBC. "Strah me je voziti do mejnega prehoda," je dejal eden izmed voznikov. "Bojim se za svoje življenje." Kot je razložil, zdaj vozijo pomoč po stranskih cestah, daleč od glavnih poti, ker se preveč bojijo agresivnosti naseljencev.

Aktivisti, ki se borijo za pravice Palestincev, zato zdaj redno bdijo na mejnem prehodu Tarkumija, ki je nedavno bilo prizorišče enega najbolj krvavih napadov. "Ljudje v Gazi stradajo in pomoč mora priti noter," je dejal eden izmed njih. "Izraelska družba bi morala jasno in glasno povedati, da nasprotuje dejanjem naseljencev," je poudaril. Gre za skupino po imenu Standing Together, ki združuje tako Jude kot Arabce iz Izraela.

