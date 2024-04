Izraelski naseljenci na Zahodnem bregu napadajo Palestince, ZN jih opozarja

Spomnila je, da so bili po umoru 14-letnega izraelskega dečka iz družine naseljencev konec tedna "v maščevalnih napadih ubiti štirje Palestinci, vključno z otrokom". OHCHR je po njenih besedah prejel tudi informacije, da so oboroženi naseljenci in izraelske sile vstopili v številna mesta in vasi.

"Naseljenci in vojska naj bi ranili več deset Palestincev, tudi s strelnim orožjem, in požgali na stotine domov in drugih zgradb ter avtomobilov. Trije izraelski vojaki pa so utrpeli poškodbe, ko so jih zadeli s kamni," je dodala.

OHCHR je opozoril tudi na poročila, da so izraelski naseljenci v zadnjih dneh postavili najmanj dve novi postojanki. Ti se po besedah Shamdasani nahajajo v bližini palestinskih skupnosti, ki so jih naseljenci v zadnjih mesecih večkrat napadli. Tamkajšnjim prebivalcem grozi, da jih bodo prisilno preselili z njihovih domov in zemljišč, je opozorila.

"Izrael mora kot okupacijska sila sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da ponovno vzpostavi javni red in varnost na okupiranem Zahodnem bregu. Ta obveznost vključuje zaščito Palestincev pred napadi naseljencev in prenehanje nezakonite uporabe sile proti Palestincem s strani vojske," je še dodala.