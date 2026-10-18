Izraelski naseljenci napadli evropsko delegacijo, pretepli francoskega župana

Izraelski naseljenci so v soboto na Zahodnem bregu napadli delegacijo iz Francije, Belgije in Poljske, ki so obiskali vas Tajbeh z večinsko krščanskim prebivalstvom. Verbalnim napadom so sledili tudi fizični, med drugim so pretepli 78-letnega župana francoskega mesteca Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudouxa .

Pred tem so naseljenci v petek napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na zasedenem Zahodnem bregu.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v soboto ostro obsodil napade naseljencev. "Izraelske oblasti morajo aretirati odgovorne za ta gnusna dejanja in jih privesti pred sodišče. Nujno morajo ustaviti to kriminalno nasilje in zagotoviti varnost civilnega prebivalstva, kot jih k temu zavezuje mednarodno pravo," je dodal.

Do nasilja je bil kritičen tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi teh posnetkov in tega, kar vidimo," je dejal in dodal, da si predsednik ZDA Donald Trump ne želi videti, da bi se razmere na Zahodnem bregu zaostrile.

Nasilje naseljencev se je očitno okrepilo v zadnjih dneh pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Izraelu potekale konec meseca. Premier Benjamin Netanjahu se je tudi v kampanji zavzemal za naseljence, saj si prizadeva pridobiti njihovo podporo.

Izraelske oblasti so sicer obsodile napad na evropsko delegacijo, a tudi kritizirale delegacijo, ker obiska ni uskladila z vojsko.