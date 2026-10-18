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Izraelski naseljenci napadli evropsko delegacijo, pretepli francoskega župana

Pariz/Washington, 18. 10. 2026 09.54 pred 41 minutami 2 min branja 48

Avtor:
STA
Francoski župan

Potem ko so izraelski naseljenci na zasedenem Zahodnem bregu v zadnjih dneh napadli diplomatsko delegacijo iz Evrope in ameriško novinarko, je Francija v soboto pozvala Izrael, naj ukrepa proti nasilju in pridrži odgovorne. Kritične so bile tudi ZDA, ki od Izraela ravno tako pričakujejo ukrepanje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski naseljenci so v soboto na Zahodnem bregu napadli delegacijo iz Francije, Belgije in Poljske, ki so obiskali vas Tajbeh z večinsko krščanskim prebivalstvom. Verbalnim napadom so sledili tudi fizični, med drugim so pretepli 78-letnega župana francoskega mesteca Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudouxa.

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Pred tem so naseljenci v petek napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na zasedenem Zahodnem bregu.

Francija in ZDA kritični

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v soboto ostro obsodil napade naseljencev. "Izraelske oblasti morajo aretirati odgovorne za ta gnusna dejanja in jih privesti pred sodišče. Nujno morajo ustaviti to kriminalno nasilje in zagotoviti varnost civilnega prebivalstva, kot jih k temu zavezuje mednarodno pravo," je dodal.

Do nasilja je bil kritičen tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi teh posnetkov in tega, kar vidimo," je dejal in dodal, da si predsednik ZDA Donald Trump ne želi videti, da bi se razmere na Zahodnem bregu zaostrile.

Nasilje naseljencev se je očitno okrepilo v zadnjih dneh pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Izraelu potekale konec meseca. Premier Benjamin Netanjahu se je tudi v kampanji zavzemal za naseljence, saj si prizadeva pridobiti njihovo podporo.

Izraelske oblasti so sicer obsodile napad na evropsko delegacijo, a tudi kritizirale delegacijo, ker obiska ni uskladila z vojsko.

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KOMENTARJI48

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
18. 10. 2026 10.46
Pravilno ! Tako se dela z antisemiti !
Odgovori
0 0
majkemi123
18. 10. 2026 10.42
Naj ta zupan najprej doma porihta stvari namest da drugim pametuje, ima veliko dela v domaci Franciji
Odgovori
+2
4 2
Artechh
18. 10. 2026 10.39
V franciji pa gorijo mestne hise 🤣🤣🤣 tam ni kritik?
Odgovori
+2
5 3
JanezOrban
18. 10. 2026 10.39
Janšistični vzorniki!
Odgovori
+1
5 4
peglezn
18. 10. 2026 10.39
nobene kritike pa čez to, kar v Franciji, Belgiji in Angliji počnejo PRIseljenci. Še komentiranje je zaklenjeno. Čudni časi so pred nami.
Odgovori
+0
2 2
dark Cat
18. 10. 2026 10.41
tudi v italiji
Odgovori
+1
2 1
PIKAPOLONICA1994
18. 10. 2026 10.38
Izrael...kao je že nastala ta umetna tvorba, koga so pobili s pomočjo amerov
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+2
3 1
BUONcaffee
18. 10. 2026 10.36
V Parizu ni nič boljše.
Odgovori
+2
2 0
TezkiPrivatnik
18. 10. 2026 10.36
Izrael se lahko sankcionira samo tako da se ga izbriše z obličja zemlje
Odgovori
+2
5 3
BUONcaffee
18. 10. 2026 10.36
Hudič je potrkal na vrata. Ni se za hecati.
Odgovori
+2
2 0
RAZKOL
18. 10. 2026 10.34
Tole odpiranje in zapiranje komentarjev je navadna tipicna levicarska otrocarija. Ko vidijo da začneta prevladovsti dobrota, razum in logika, takoj ugasnejo komentiranje. Al cist izklopite komentiranje, al pa ga pustite za vse članke.
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+5
5 0
mbedrac
18. 10. 2026 10.40
Možnost komentiranja je dejansko steber demokracije. Takoj, ko nekdo prepove komentiranje, je to cenzura in omejevanje svobode govora.
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+3
3 0
majsterinegasrat
18. 10. 2026 10.43
Oni se dejansko gredo nek inženiring javnega mnenja. Obstajajo tudi super uporabniki, ki rafalno tolčejo po 10 plusov ali minusov, da prikazujejo vtis kot da se s komentarjem strinja ali ne strinja ne vem koliko ljudi. Ti pogosto svoje lastne komentarje tudi pobrišejo, da je potem odgovor njim videt kot odgovor nekomu drugemu, ki je pisal pred njim. Zdaj ko sem to razkril, bom najbrž spet banan za nekaj tednov.
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+2
2 0
kakorkoliže
18. 10. 2026 10.44
Gospodarjev medijev se ne sme kritizirat.
Odgovori
0 0
macolagobec
18. 10. 2026 10.31
Besedo Palestinci so si izmislili premeteni Grki in so jim dali ime samo za to, da se mednarodno prime. Ker pa Arabščina ne pozna črke "P" se s tem negira tudi obstoj "Palestine" in "Palestincev".
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-2
2 4
MladInPerspektiven
18. 10. 2026 10.44
besedo Palestina zapišejo kot فلسطين (izgovori se Filastīn)
Odgovori
-1
0 1
RAZKOL
18. 10. 2026 10.30
Glede na to da so levicarji izredno zaščitniški in selektivni ko pride do nasilja, rasizma in kriminala pri nas ko pride do balkancev, bi bilo samo fer od njih, da pokažejo isto mero do zidov, Ali pa se gremo spet une tipične levicarske dvojne vatle?
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-2
3 5
OPUSDEI
18. 10. 2026 10.29
Francoski župan , naj gre raje v Paris in tam pametuje,.,.,.,.,
Odgovori
+3
5 2
macolagobec
18. 10. 2026 10.28
Sej tale župan, ki sedi ob avtu še kar dobro izgleda. Preveč dobro!
Odgovori
+0
2 2
MasteRbee
18. 10. 2026 10.28
"Preživela obe svetovni vojni, zdaj je padla pod rokami protestnikov"... Doma ni sposoben storiti nič! Zdrahar levičarski.
Odgovori
+1
5 4
mackon08
18. 10. 2026 10.27
Kaj sploh tam hodijo.
Odgovori
+2
5 3
macolagobec
18. 10. 2026 10.28
Iščejo in kdor išče ta najde, pravijo.
Odgovori
+3
5 2
OPUSDEI
18. 10. 2026 10.27
zastojn jih niso fasali,.,.,.,
Odgovori
+0
4 4
seter73
18. 10. 2026 10.26
najbolje od vsega je da Francija zahteva naj Izrael ukrepa proti nasilju.., ja ta ista Francija kjer ze cel teden gorijo mesta ...., kaj ce bi najprej pri sebi resil..
Odgovori
+0
5 5
Artechh
18. 10. 2026 10.42
Od multtiklure ne smes zahtevati standardov 🤦
Odgovori
+1
1 0
Lion90
18. 10. 2026 10.26
Raje naj doma uredijo stvari da ne bodo kmal druge vere francozi
Odgovori
+6
8 2
bazilika555
18. 10. 2026 10.26
Ah, to je pa gotovo pomota...! Izraelci so miroljuben narod, le orožje prodajajo...
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+2
3 1
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