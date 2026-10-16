Izraelski naseljenci pretepli ameriško novinarko na Zahodnem bregu

Levine, izkušena fotoreporterka, je spremljala obiranje oljk v bližini vasi Turmus Aja in Hirbet Abu Falah v osrednjem delu Zahodnega brega, ko jo je napadla skupina naseljencev. Po napadu so jo sprva prepeljali v bolnišnico v Ramali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od tam je za AFP povedala, da jo je nenadoma napadlo "več kot 50 zamaskiranih moških" s palicami. Fotografije agencije AFP prikazujejo, kako leži na nosilih s poškodbami noge in roke.

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Novinarka, ki na Bližnjem vzhodu dela že desetletja in je poročala o več vojnah, je pojasnila, da se je predstavila kot novinarka in da je nosila zaščitni jopič z napisom Press. Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je v današnji izjavi sicer podvomil v nasilni napad na novinarko Heidi Levine. Kot so dejali, okoliščine napada niso jasne, med drugim naj bi se porajalo vprašanje, kdo je sprožil nasilje. Napad se je zgodil le deset dni po tistem, ko so naseljenci pretepli fotografa agencije AFP Džafarja Aštijeha, ki je spremljal obiranje oljk na Zahodnem bregu. Tudi on je potreboval bolnišnično oskrbo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu AP

Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu AP

Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu AP

Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu AP

Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu AP







