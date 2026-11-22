Izraelska vojska je po napadih v izjavi, objavljeni na Telegramu, "ostro obsodila takšna nasilna dejanja". Vendar pa je bila doslej večkrat deležna očitkov, da ne stori dovolj za preprečevanje napadov in nasilja naseljencev na Zahodnem bregu, ki so se okrepili po začetku vojne v Gazi.

Po poročanju medijev so naseljenci na severu Zahodnega brega poleg več avtomobilov zažgali tudi kmetijski objekt.

Mandatar za sestavo nove izraelske vlade Gadi Ajzenkot je napade obsodil in jih označil za "judovski terorizem". Storilce je obtožil, da destabilizirajo regijo in ogrožajo človeška življenja.

Pozval je k strogim kaznim za nasilne naseljence, za razmere pa okrivil ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja in finančnega ministra Bezalela Smotriča, češ da sta Zahodni breg potisnila na rob brezzakonja.

Oba omenjena skrajno desna ministra v vladi premierja Benjamina Netanjahuja zagovarjata priključitev palestinskega ozemlja, ki ga nezakonito zaseda Izrael, in nudita podporo radikalnim naseljencem na Zahodnem bregu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere na Zahodnem bregu so se znatno poslabšale po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 in izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je izraelska vojska od takrat v svojih operacijah in napadih na Zahodnem bregu ubila več kot 1100 Palestincev. Močno se je povečalo tudi nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci in njihovim premoženjem.