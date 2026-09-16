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Izraelski obrambni minister bi izselil dva milijona ljudi iz Gaze

Tel Aviv, 16. 09. 2026 16.49 pred 49 minutami 3 min branja 8

Avtor:
STA
Razseljeni Palestinci v Gazi

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno dveh milijonov Palestincev iz enklave.

Po navedbah Izraela Kaca je bilo 70 odstotkov Gaze že izpraznjenih v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Prepričan je, da je prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom oktobra lani imela "izjemen pomen za vse Izraelce", saj da je omogočila vrnitev preostalih talcev in zagotovila zavezo ZDA k razorožitvi Hamasa.

"Vsi razumemo, da se to ne bo zgodilo - in IDF (izraelska vojska) je pripravljena, ko bo prejela ukaz za uničenje Hamasa, da dokonča delo, da bomo lahko izvedli tudi migracijski načrt," je dodal. Kac je v začetku meseca izjavil, da je Izrael pripravljen izseliti Palestince iz Gaze, a da čakajo na ZDA, ki po njegovih besedah razpravljajo o tem, kam naj bi izselili dva milijona ljudi.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je medtem zanikal kakršen koli načrt za "selitev ljudi iz Gaze proti njihovi volji". Kac pa je migracijski načrt opisal kot prostovoljen in dejal, da si večina Palestincev želi oditi.

Tudi egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je tovrstne načrte med obiskom palestinskega predsednika Mahmuda Abasa zavrnil. Sisi je "potrdil odločno stališče Egipta proti razselitvi Palestincev".

Egipt si z območjem Gaze deli edino kopensko mejo, ki je ne nadzira Izrael, in od leta 2023 zavrača načrte za razselitev več kot dveh milijonov prebivalcev tega območja na Sinajski polotok. Egiptovski zunanji minister Badr Abdelati je lani dejal, da je Kairo zavrnil več ponudb odpisa delov zunanjega dolga v zameno za omogočanje množične preselitve na svoje ozemlje.

Izraelska ofenziva v Gazi se je začela po napadu Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, približno 250 pa je bilo ugrabljenih. Izrael je odgovoril z obsežno vojaško operacijo, v kateri je bilo v Gazi po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 73.700 ljudi.

Izkopavanje v Gazi
Izkopavanje v Gazi
FOTO: AP

Izkopavanje človeških ostankov

Združeni narodi so medtem v torek pozvali, naj se mednarodnim preiskovalcem omogoči dostop do celotnega ozemlja Gaze, da bi pomagali pri zbiranju dokazov glede konflikta. Pri tem so opozorili, da izkopavanje številnih človeških ostankov izpod ruševin na palestinskem ozemlju, večinoma žensk in otrok, pokopanih med intenzivnimi izraelskimi napadi, kaže na možnost vojnih zločinov.

"Na lokacijah, ki so jih izraelski napadi popolnoma uničili, zdaj izkopavajo ostanke, pri čemer gre verjetno za celotne družine. Skrbi me, da so doslej najdeni ostanki morda le vrh ledene gore," je dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk in dodal, da je velik del enklave porušen.

Prizadevanja za izkopavanje trupel otežuje dejstvo, da Izrael ne dovoli vstopa težke mehanizacije za odstranjevanje ruševin. Ekipe palestinske civilne zaščite poročajo, da imajo na voljo le še en bager in da so včasih prisiljene kopati tudi z golimi rokami, pa je povedal vodja urada ZN za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih Ajith Sunghay.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tir1
16. 09. 2026 17.30
Se jim bo vrnilo nazaj kot bumerang.
Odgovori
+1
1 0
ActiveR
16. 09. 2026 17.16
Mi imamo naše Slovence zakopane +80 let, pa jih še nismo odkopali. To je naš problem!
Odgovori
+2
3 1
Rock8
16. 09. 2026 17.21
Zakaj bi odkopaval sovražnike,kolaborante,domače izdajalce...naj ostanejo tam kjer so in naj počivajo v miru
Odgovori
+1
2 1
Nace Štremljasti
16. 09. 2026 17.38
pravilno Rock8
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
16. 09. 2026 17.11
Seveda ne dovolijo, saj je pod ruševinami še vsaj 100K mrtvih. To je bil vnos izraelske sionistične demokracije.
Odgovori
+0
3 3
KogaHecam
16. 09. 2026 17.07
Ali se še kdo spomni ali če je bral ali gledal na TV, kaj je Hitler delal z Žid!? Sedaj to počne izraelska psiho politika s Palestinci. Svet in EU pa ne MU ne BU. Ko pa je treba obsoditi Ruse-Putina, pa sta vanderlajnova in kalasova prve. Naj nekdo razloži razliko med napadom Rusije in genocidom v Gazi, ki ga izvaja neuravnovešena politika Izraela. Mi pa jih podmiramo. Fun. Sramota.
Odgovori
+0
5 5
veneti
16. 09. 2026 17.00
palestina.24 vi tukaj ste malo obsedeni
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+2
5 3
Rock8
16. 09. 2026 16.57
Se ni za čuditi ,da imate sovražnike vsepovsod
Odgovori
+0
2 2
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