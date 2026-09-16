Izraelski obrambni minister bi izselil dva milijona ljudi iz Gaze

Po navedbah Izraela Kaca je bilo 70 odstotkov Gaze že izpraznjenih v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Prepričan je, da je prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom oktobra lani imela "izjemen pomen za vse Izraelce", saj da je omogočila vrnitev preostalih talcev in zagotovila zavezo ZDA k razorožitvi Hamasa.

"Vsi razumemo, da se to ne bo zgodilo - in IDF (izraelska vojska) je pripravljena, ko bo prejela ukaz za uničenje Hamasa, da dokonča delo, da bomo lahko izvedli tudi migracijski načrt," je dodal. Kac je v začetku meseca izjavil, da je Izrael pripravljen izseliti Palestince iz Gaze, a da čakajo na ZDA, ki po njegovih besedah razpravljajo o tem, kam naj bi izselili dva milijona ljudi.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je medtem zanikal kakršen koli načrt za "selitev ljudi iz Gaze proti njihovi volji". Kac pa je migracijski načrt opisal kot prostovoljen in dejal, da si večina Palestincev želi oditi.

Tudi egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je tovrstne načrte med obiskom palestinskega predsednika Mahmuda Abasa zavrnil. Sisi je "potrdil odločno stališče Egipta proti razselitvi Palestincev".

Egipt si z območjem Gaze deli edino kopensko mejo, ki je ne nadzira Izrael, in od leta 2023 zavrača načrte za razselitev več kot dveh milijonov prebivalcev tega območja na Sinajski polotok. Egiptovski zunanji minister Badr Abdelati je lani dejal, da je Kairo zavrnil več ponudb odpisa delov zunanjega dolga v zameno za omogočanje množične preselitve na svoje ozemlje.

Izraelska ofenziva v Gazi se je začela po napadu Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, približno 250 pa je bilo ugrabljenih. Izrael je odgovoril z obsežno vojaško operacijo, v kateri je bilo v Gazi po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 73.700 ljudi.