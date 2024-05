Galant napovedal povečanje števila vojakov v Rafi in govoril o Gazi po vojni

Izraelski obrambni minister je napovedal povečanje števila izraelskih vojakov v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Kot je dejal, se bodo operacije izraelskih sil na tem območju okrepile. Čeprav je Galant zavezan zatrtju Hamasa, pa v nasprotju z Netanjahujem ni naklonjen temu, da bi Izrael po vojni prevzel oblast v Gazi. Izrael sicer neprestano izvaja zračne in kopenske napade v že tako uničeni palestinski enklavi. Izraelske okupacijske sile pa so izvedle nove racije tudi na Zahodnem bregu, v katerih so ubili tri ljudi. Ameriška vojska je pred obalo Gaze zasidrala plavajoči pomol, ki bo služil za dostavo humanitarne pomoči obubožanim prebivalcem. Arabski voditelji, ki so se zbrali v Bahrajnu, pa so se zavzeli za popolno priznanje države Palestine.