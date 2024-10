Izraelski obrambni minister: Odgovor Iranu bo smrtonosen

Je pa sicer predsednik ZDA zopet potrdil svojo "železno podporo" Izraelu in premierju Netanjahuja in obsodil iranski napad z balističnimi raketami na Izrael, poroča Al Jazeera.

Bela hiša je pred Galantovim govorila sporočila, da je Biden govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem . Gre za njun prvi telefonski pogovor v skoraj dveh mesecih, kar bi lahko bil znak skrhanih odnosov, poroča AP. Bela hiša je pogovor označila za produktivnega in neposrednega, Biden in Netanjahu naj bi se tudi dogovorila, da bosta v prihodnjih dneh ostala v stiku, pogovoru pa je prisostvovala tudi podpredsednica Kamala Harris . Niso pa se spuščali v podrobnosti glede načrtovanega izraelskega maščevanja, za katerega je sicer Biden dejal, da bi moral biti "sorazmeren".

"Humanitarna kriza v Libanonu se poslabšuje z alarmantno hitrostjo. Izraelski zračni napadi se niso le okrepili, temveč so se tudi razširili na območja, ki prej niso bila prizadeta in vedno bolj ciljajo kritično civilno infrastrukturo," so zapisali na Uradu ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA).

Po navedbah Združenih narodov je četrtina libanonskega ozemlja zdaj pod nadzorom izraelske vojske, ukazali pa so tudi evakuacijo iz več kot 100 vasi in mestnih sosesk po južnem Libanonu.

Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Libanonu ubitih več kot 1500 ljudi, odkar se je začela operacija proti Hezbolahu, razseljenih pa je več kot milijon ljudi.

Stanje v Gazi je kritično

Hudi boji potekajo okoli mestnega begunskega taborišča Džabalija, ki je sedaj izolirano od preostanka Gaze. Prebivalci so za AP povedali, da je na tisoče ljudi ujetih v svojih domovih že od nedelje, medtem ko neprestano nad njihovimi glavami brenčijo izraelska letala, izraelska vojska pa se na ulicah spopada z borci Hamasa.

"Kot pekel je, ne moremo ven," je dejal eden izmed prebivalcev, ki je ujet v taborišču skupaj s svojimi starši in sorojenci.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da so od nedelje do torka v Džabaliji odkrili 40 trupel in še 14 iz skupnosti dlje na severu, pod ruševinami pa se najverjetneje nahaja še več trupel. Prebivalci se bojijo, da želi Izrael izprazniti sever in ga spremeniti v zaprto vojaško območje ali judovsko naselbino. Izrael naj bi blokiral tudi vse ceste razen glavne avtoceste, ki vodi južno od Džabalije.