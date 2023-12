Izraelski obrambni minister trdi: Hamas je na robu razpustitve

New York, 12.12.2023, 7:21 | Posodobljeno pred eno uro

Generalna skupščina Združenih narodov bo na izrednem zasedanju v New Yorku znova razpravljala o humanitarni krizi na območju Gaze, kjer že več kot dva meseca divja vojna med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Po napovedih diplomatskih virov bi skupščina lahko glasovala o resoluciji o prekinitvi ognja v Gazi. Osnutek tokratnega besedila je sicer precej podoben tistemu, na katerega so ZDA pred dnevi vložile veto v varnostnem svetu. Izrael medtem nadaljuje bombardiranje območja Gaze, izraelski obrambni minister Joav Galant pa pravi, da je gibanje Hamas na robu propada, češ da zavzemajo njegove še zadnje utrdbe.