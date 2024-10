Izraelski parlament prepovedal delovanje UNRWA

Poslanci so zakonodajo sprejeli z 92 glasovi za in desetimi proti. UNRWA je v odzivu njihovo odločitev označila za nezaslišano. "Nezaslišano je, da si država članica Združenih narodov prizadeva onemogočiti agencijo ZN, ki je tudi največja odzivnica v humanitarni operaciji v Gazi," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala tiskovna predstavnica UNRWA Juliette Touma .

Agencija s 40 tisoč zaposlenimi

Leta 1949 ustanovljena agencija ZN skrbi za humanitarno pomoč, izobraževanje, socialne storitve in zdravje za več milijonov palestinskih beguncev na območju Gaze, Zahodnem bregu, v Jordaniji, Libanonu in Siriji. UNRWA je ena največjih agencij ZN in ima okoli 40.000 zaposlenih, od tega 13.000 samo na območju Gaze.

Izrael že več mesecev opozarja, da se je v agencijo infiltriralo palestinsko islamistično gibanje Hamas. Trdi tudi, da je več njenih uslužbencev sodelovalo v napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. UNRWA obtožbe zavrača, številne države pa so zaradi očitkov ustavile ali začasno prekinile financiranje agencije.

Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je v torek v pogovoru za STA opozoril, da bi sprejetje zakonov imelo drastične posledice za delo organizacije v Gazi, na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Tudi EU, ZDA in Velika Britanija so pred današnjim sprejetjem zakonodaje izrazili zaskrbljenost in posvarili pred njenimi posledicami.