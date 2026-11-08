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Izraelski predsednik mandat za sestavo vlade podeljuje Ajzenkotu

Tel Aviv, 08. 11. 2026 08.50 pred 37 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Gadi Ajzenkot

Izraelski predsednik Izak Hercog je sporočil, da bo mandat za sestavo nove vlade po nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih nobena stranka ni dobila absolutne večine, poveril Ajzenkotu. Uradna podelitev mandata bo potekala v rezidenci predsednika v Jeruzalemu, so sporočili iz Hercogovega urada.

Izak Hercog je sporočil, da bo po posvetovanjih z vsemi stranmi v tem tednu prvo priložnost za sestavo vlade dal Gadiju Ajzenkotu. Ta je namreč prejel 67 priporočil poslancev za položaj predsednika vlade, sedanji premier Benjamin Netanjahu pa 46, piše v izjavi predsednikovega urada. Sporočili so še, da je Hercog o tej odločitvi obvestil tako Ajzenkota kot Netanjahuja.

"Zdaj je čas za oblikovanje nacionalne izredne vlade. Storil bom vse, da bomo temu kos," je v odzivu na Hercogovo napoved na družbenem omrežju X zapisal nekdanji vojaški poveljnik Ajzenkot.

Parlamentarne volitve v Izraelu 27. oktobra so se končale brez jasnega zmagovalca, saj tako Netanjahujevi koaliciji kot opozicijskem bloku pod vodstvom Ajzenkota ni uspelo osvojiti dovolj poslanskih mandatov za večino v knesetu.

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Je pa Ajzenkot po volitvah prejel največ priporočil v kneset izvoljenih strank, da poskusi oblikovati novo vlado v Izraelu. Podporo mu je med drugim napovedala tudi arabska Skupna lista. Čeprav naj bi glede na napovedi strank Ajzenkota podprlo 67 od 120 novoizvoljenih poslancev, to še ni zagotovilo, da mu bo uspelo oblikovati stabilno vladno koalicijo.

Hercog je posvetovanja o oblikovanju nove vlade s predstavniki v kneset izvoljenih strank začel v sredo, danes pa naj bi uradno podelil mandat za sestavo vlade.

Ajzenkot bo imel nato po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 28 dni časa, da oblikuje vlado, pri čemer lahko zaprosi za 14-dnevno podaljšanje roka. Če mu v tem času ne bo uspelo, bo Hercog poskus sestave vlade poveril novemu kandidatu.

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KOMENTARJI3

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Sixten Malmerfelt
08. 11. 2026 09.36
Pa prvo izročiti Satanjshuja v Haag in ga zapret!
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+1
1 0
zmerni pesimist
08. 11. 2026 09.29
Mogoče pa bo boljš čeprav dvomim
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+1
1 0
borjac
08. 11. 2026 09.15
Z Ajzenkotom na premierskem mestu bodo Izraelci poskušali umiriti VOJNO STANJE v Izraelu in Arabskih deželah in Iranu , Netanjahu na premierski poziciji prinaša samo vojno in smrt , sedaj bomo videli .......??? zaradi Netanjahuja in sledenju vojnih poti Židov je Trump izgubil volitve , sedaj so to tudi Američani pogruntali.
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+2
5 3
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