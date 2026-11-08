Izraelski predsednik mandat za sestavo vlade podeljuje Ajzenkotu

Izak Hercog je sporočil, da bo po posvetovanjih z vsemi stranmi v tem tednu prvo priložnost za sestavo vlade dal Gadiju Ajzenkotu. Ta je namreč prejel 67 priporočil poslancev za položaj predsednika vlade, sedanji premier Benjamin Netanjahu pa 46, piše v izjavi predsednikovega urada. Sporočili so še, da je Hercog o tej odločitvi obvestil tako Ajzenkota kot Netanjahuja.

"Zdaj je čas za oblikovanje nacionalne izredne vlade. Storil bom vse, da bomo temu kos," je v odzivu na Hercogovo napoved na družbenem omrežju X zapisal nekdanji vojaški poveljnik Ajzenkot.

Parlamentarne volitve v Izraelu 27. oktobra so se končale brez jasnega zmagovalca, saj tako Netanjahujevi koaliciji kot opozicijskem bloku pod vodstvom Ajzenkota ni uspelo osvojiti dovolj poslanskih mandatov za večino v knesetu.