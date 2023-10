Izraelski spor z arabskimi državami in Palestinci: od leta 1947 do danes

Junij 1967: V šestdnevni vojni Izrael osvoji območje Gaze, Sinajski polotok, Zahodni breg, vzhodni Jeruzalem in Golansko višavje.

Oktober 1956: V sueški krizi se izraelske enote skupaj s Francijo in Veliko Britanijo borijo za nadzor nad Sueškim prekopom, ki ga je Egipt pred tem nacionaliziral.

14. maj 1948: David Ben Gurion prebere izraelsko deklaracijo o neodvisnosti. Naslednji dan arabske sosede Egipt, Jordanija, Libanon, Irak in Sirija napovejo vojno Izraelu. Novi državi v boju uspe razširiti svoje ozemlje in osvojiti zahodni del Jeruzalema. Približno 700.000 Palestincev pobegne.

29. november 1947: Generalna skupščina ZN zahteva razdelitev britanskega mandatnega ozemlja Palestine na judovsko in arabsko državo. Judje se s tem strinjajo, Arabci v Palestini in arabske države pa načrt zavrnejo.

Oktober 1973: Zavezništvo arabskih držav pod vodstvom Egipta in Sirije napade Izrael na največji judovski praznik jom kipur. Izrael napad odbije, pri tem utrpi velike izgube.

Marec 1979: Izraelski premier Menahem Begin in egiptovski predsednik Anvar al Sadat ob posredovanju ZDA skleneta mirovno pogodbo.

Junij 1982: Izrael napade položaje Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) v Libanonu.

September 1982: Krščanske libanonske milice s pomočjo izraelske vojske izvedejo krvav pokol v palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila. V dveh dneh je pobitih skoraj 3000 Palestincev in libanonskih šiitov.

December 1987: Izbruh prve palestinske vstaje, t. i. intifade.

September 1993: Izraelski premier Jicak Rabin in vodja PLO Jaser Arafat podpišeta mirovni sporazum iz Osla.

November 1995: Po mirovnem shodu v Tel Avivu Rabina ustreli judovski fanatik.

September 2000: Po obisku takratnega izraelskega opozicijskega voditelja Ariela Šarona na Tempeljskem griču v Jeruzalemu izbruhne druga intifada.

2002: Izrael začne graditi 750 kilometrov dolg zid na meji z Zahodnim bregom.

Avgust 2005: Izrael ob odporu naseljencev izprazni vse naselbine na območju Gaze in umakne svojo vojsko s palestinskega ozemlja ob Sredozemskem morju.

Julij 2006: Izrael in libanonska milica Hezbolah začneta mesec dni trajajočo vojno.

Junij 2007: Skrajno islamistično gibanje Hamas v krvavem boju za oblast med Palestinci izžene Fatah Mahmuda Abasa z območja Gaze.

Od konca leta 2008 do avgusta 2014: Izraelska vojska in Hamas se spopadeta v treh spopadih na območju Gaze. Tik pred vojno leta 2014 propade zadnji poskus Izraela in palestinskega vodstva na čelu z Abasom, da bi se za pogajalsko mizo dogovorila o miru.

December 2017: Ameriški predsednik Donald Trump napove selitev veleposlaništva ZDA iz Tel Aviva v Jeruzalem. Odločitev naleti na ostre mednarodne kritike.