Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

Tel Aviv, 08. 08. 2025 06.31 | Posodobljeno pred 32 minutami

Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom, hkrati pa naj bi delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Netanjahujevega urada.

Po deseturnem sestanku je izraelska vlada sporočila izjavo, v kateri je predstavila načrt izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave.

Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet načel za zaključek vojne: razorožitev Hamasa, vrnitev vseh talcev – živih in mrtvih, demilitarizacija Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne palestinska uprava, je zapisano v izjavi.

Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. "Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije zapisano v izjavi.

