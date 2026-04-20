Izraelski vojak s kladivom nad Jezusov kip, Netanjahu obsodil dejanje

Izraelska vojska je v nedeljo potrdila pristnost fotografije, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in prikazuje izraelskega vojaka v južnem Libanonu, kako s kladivom udarja po kipu Jezusa Kristusa, ki je padel z lesenega križa. V izjavi na omrežju X je potrdila, da je na fotografiji eden od njenih vojakov in da obravnava incident zelo resno. Vedenje vojaka nikakor ni združljivo z vrednotami, ki se pričakujejo od pripadnikov izraelskih sil, so zapisali. Vojska je dejala, da so uvedli preiskavo in da bodo proti vpletenim sprejeti ustrezni ukrepi. Dodala je še, da bo pomagala lokalni skupnosti pri obnovi križa.

V Libanonu kristjani predstavljajo več kot 41 odstotkov prebivalstva. Dobra polovica je maronitskih katolikov, 20 odstotkov je pravoslavcev, številni pa so tudi pripadniki grkokatoliške cerkve, armenske apostolske cerkve in protestanti.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je danes obsodil vojakovo uničevanje Jezusovega kipa in ga označil za sramoto. Kot je dejal, je "to sramotno dejanje popolnoma v nasprotju z našimi vrednotami". Obenem je v objavi na omrežju X zapisal, da se opravičuje vsem kristjanom, katerih čustva so bila prizadeta. Incident je ostro obsodil tudi premier Netanjahu. "Vojaške oblasti vodijo kazensko preiskavo zadeve in bodo proti storilcu sprejele ustrezno stroge disciplinske ukrepe," je zapisal na omrežju X. Po poročanju arabskih medijev naj bi se kip nahajal v maronitski krščanski vasi Debel v južnem Libanonu, blizu meje z Izraelom. Ne gre sicer za prvo poškodovanje krščanske zgodovinske dediščine s strani izraelske vojske. Več cerkva in krščanskih objektov je bilo uničenih v Gazi ter v bombardiranju Libanona in kopenskih operacijah na jugu države. Ameriško-izraelsko letalstvo je med vojno proti Iranu v bombardiranju Teherana tudi uničilo judovsko sinagogo.

