Tujina

Izraelski vojak s kladivom nad Jezusov kip, Netanjahu obsodil dejanje

Jeruzalem, 20. 04. 2026 15.49 pred 14 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.V. STA
Izraelski vojak uničuje Jezusov kip v Libanonu

V Libanonu, kjer velja premirje med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, je veliko ogorčenja povzročila fotografija, na kateri je videti izraelskega vojaka, ki s kladivom udarja po kipu Jezusa. Izraelska vojska je potrdila incident in napovedala ukrepe proti vpletenim v incident, ki ga je ostro obsodil tudi premier Benjamin Netanjahu.

Izraelska vojska je v nedeljo potrdila pristnost fotografije, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in prikazuje izraelskega vojaka v južnem Libanonu, kako s kladivom udarja po kipu Jezusa Kristusa, ki je padel z lesenega križa.

V izjavi na omrežju X je potrdila, da je na fotografiji eden od njenih vojakov in da obravnava incident zelo resno. Vedenje vojaka nikakor ni združljivo z vrednotami, ki se pričakujejo od pripadnikov izraelskih sil, so zapisali.

Vojska je dejala, da so uvedli preiskavo in da bodo proti vpletenim sprejeti ustrezni ukrepi. Dodala je še, da bo pomagala lokalni skupnosti pri obnovi križa. 

V Libanonu kristjani predstavljajo več kot 41 odstotkov prebivalstva. Dobra polovica je maronitskih katolikov, 20 odstotkov je pravoslavcev, številni pa so tudi pripadniki grkokatoliške cerkve, armenske apostolske cerkve in protestanti.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je danes obsodil vojakovo uničevanje Jezusovega kipa in ga označil za sramoto. Kot je dejal, je "to sramotno dejanje popolnoma v nasprotju z našimi vrednotami". Obenem je v objavi na omrežju X zapisal, da se opravičuje vsem kristjanom, katerih čustva so bila prizadeta.

Incident je ostro obsodil tudi premier Netanjahu. "Vojaške oblasti vodijo kazensko preiskavo zadeve in bodo proti storilcu sprejele ustrezno stroge disciplinske ukrepe," je zapisal na omrežju X.

Po poročanju arabskih medijev naj bi se kip nahajal v maronitski krščanski vasi Debel v južnem Libanonu, blizu meje z Izraelom.

Ne gre sicer za prvo poškodovanje krščanske zgodovinske dediščine s strani izraelske vojske. Več cerkva in krščanskih objektov je bilo uničenih v Gazi ter v bombardiranju Libanona in kopenskih operacijah na jugu države. Ameriško-izraelsko letalstvo je med vojno proti Iranu v bombardiranju Teherana tudi uničilo judovsko sinagogo.

Libanon je bil vpleten v vojno na Bližnjem vzhodu v začetku marca, ko je proiranska milica Hezbolah začela izstreljevati rakete proti Izraelu v podporo Iranu po ameriško-izraelskih napadih. Izrael se je odzval z obsežnimi napadi v Libanonu in kopensko invazijo na jugu države.

Izraelske sile ob tem ostajajo na položajih na jugu Libanona kljub doseženi desetdnevni prekinitvi ognja med državama, ki je začela veljati prejšnji petek.

izraelski vojak idf jezus kip

Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Sanje grofov
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
