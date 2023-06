Izraelski vojaki na Zahodnem bregu ustrelili triletnega dečka

Palestinski fantek, ki so ga prejšnji teden na okupiranem Zahodnem bregu ustrelili izraelski vojaki, je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz izraelske bolnišnice. Mohamed al Tamimi je bil prejšnji teden ustreljen v glavo, ko sta z očetom zapuščala svoj dom v Nabi Salehu na Zahodnem bregu.

Triletni deček, ki je brezskrbno z očetom zapuščal svoj dom v Nabi Salehu na Zahodnem bregu se žal ne bo nikoli več vrnil domov. Na okupiranem območju je prejšnji teden prišlo do izmenjave ognja med izraelskimi vojaki in palestinskimi uporniki, nič hudega sluteč pa se je tam znašel tudi triletni fantek, ki je bil ustreljen v glavo. Malčka so s helikopterjem izraelske vojske prepeljali v otroško bolnišnico Safra v Izraelu, kjer so mu oskrbeli poškodbe glave, vendar ni okreval.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dečkov oče Haitham al-Tamimi je za agencijo Associated Press povedal, da je sina ravno pripel v avtomobil in da sta se peljala na obisk k stricu, ko ga je zadela krogla. Tudi oče je bil ustreljen in je bil oskrbovan v palestinski bolnišnici. Očetu so dovolili obiskati svojega sina v bolnišnici, par dni preden je umrl. Izraelska vojska je začela preiskavo incidenta, vendar skupine za pravice pravijo, da takšne preiskave le redko privedejo do pregona ali disciplinskih ukrepov proti vojakom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Streljanje je bilo zadnje prelivanje krvi v več kot leto dni trajajočem valu nasilja na okupiranem Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu. Ti spopadi so se še okrepili, odkar je konec decembra nastopila nova izraelska skrajno desna vlada. Letos je bilo na teh dveh območjih ubitih skoraj 120 Palestincev, od tega skoraj polovica pripadnikov oboroženih militantnih skupin, navaja agencija AP. Vojska trdi, da je število borcev veliko večje. Ubiti pa so bili tudi mladi, ki so metali kamenje, in ljudje, ki sploh niso bili vpleteni v nasilje. V palestinskih napadih na Izraelce na teh območjih je bilo medtem ubitih najmanj 21 ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke