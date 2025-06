Izraelski vojaki naj bi streljali na diplomatsko delegacijo v Dženinu

Palestinske oblasti so obtožile izraelsko vojsko, da je namerno streljala na diplomate, ki so bili na obisku v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Incident je obsodilo več evropskih držav in EU, ki od Izraela zahtevajo pojasnila. Izraelska vojska trdi, da so izstrelili opozorilne strele, ko so se diplomati oddaljili od odobrene poti.

OGLAS

Palestinsko zunanje ministrstvo je kot "gnusen zločin izraelskih okupacijskih sil" obsodilo "namerno streljanje izraelskih vojakov s pravimi naboji na akreditirano diplomatsko delegacijo v Palestini med njenim terenskim obiskom Dženina".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Objavili so tudi video, na katerem izraelska vojaka s puško merita proti skupini ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izraelska vojska je sporočila, da so vojaki izstrelili opozorilne strele, ko se je delegacija oddaljila od odobrene poti in prišla na območje, za obisk katerega ni imela dovoljenja. Tamkajšnji vojaki so nato izstrelili opozorilne strele. Dodala je, da poročil o poškodovanih ni ter izrazila obžalovanje zaradi povzročenih nevšečnosti.

'Bili so ponavljajoči se streli'

Na posnetku AFP s kraja incidenta v Dženinu, ki je pogosto tarča izraelskih napadov, je videti člane delegacije in novinarje, kako bežijo v zaklon, medtem ko je v ozadju slišati strele. Poročil o poškodovanih ni bilo. Evropski diplomat, ki je bil v delegaciji, je AFP potrdil, da je slišal ponavljajoče se strele iz notranjosti begunskega taborišča v Dženinu, ko so bili z guvernerjem Dženina na robu taborišča, da bi si ogledali uničenje. "Bil je zadnji del obiska in nenadoma smo zaslišali strele, ki so prihajali iz taborišča. Nista bila en ali dva. Bili so ponavljajoči se streli. Tako da smo vsi začeli bežati nazaj proti avtomobilom," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tajani: Grožnje diplomatom so nesprejemljive

Incident so ostro obsodile Španija, Italija in Belgija, katerih diplomati so bili v delegaciji. Vse države so potrdile, da je z diplomati vse v redu. Neimenovani vir s španskega zunanjega ministrstva pa je AFP povedal, da so v stikih z drugimi prizadetimi državami in da bodo uskladili odziv. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je od izraelske vlade zahteval takojšnja pojasnila. "Grožnje diplomatom so nesprejemljive," je poudaril na družbenem omrežju X. Pozneje je na pogovor tudi poklical izraelskega veleposlanika v Rimu. "Zaradi nedopustnega streljanja izraelske vojske med obiskom diplomatov Španije, EU in drugih držav bomo poklicali vodjo izraelskega veleposlaništva v Madridu," je sporočil španski zunanji minister Jose Manuel Albares. Vir s španskega zunanjega ministrstva je pred tem za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da bodo na pogovor poklicali izraelskega odpravnika poslov. Izrael je namreč odpoklical svojega veleposlanika v Španiji, potem ko je Madrid lani priznal Palestino kot samostojno in neodvisno državo. Portugalska je v odzivu na streljanje poklicala izraelskega veleposlanika na pogovor. V diplomatski delegaciji v Dženinu je bil namreč tudi portugalski diplomat.

Streljanje je obsodil tudi namestnik irskega premierja Simon Harris. "Šokiran in zgrožen sem nad poročili, da je IDF (izraelska vojska) streljala v bližini današnjega obiska skupine diplomatov v Dženinu, med katerimi sta bila tudi dva irska diplomata," je dejal. Tudi belgijski zunanji minister Maxime Prevot je v sporočilu na X od Izraela zahteval "prepričljiva pojasnila". Poudaril je, da je pretresen ob incidentu, v katerega je bila vpletena delegacija, ki je bila na obisku, usklajenem z izraelsko vojsko in ki je potovala v jasno označenem konvoju. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je pozvala Izrael k preiskavi incidenta in kaznovanju odgovornih. Kakršno koli ogrožanje življenj diplomatov je nesprejemljivo, je poudarila.

Incident sta obsodila tudi Turčija in Egipt. Obe državi sta od Izraela zahtevali pojasnila glede streljanja na diplomate, med katerimi sta bila po njunih navedbah tudi egiptovski veleposlanik v Ramali in uslužbenec turškega konzulata v Jeruzalemu. Kasneje so se na incident odzvali tudi pri Združenih narodih. "Jasno je, da se na diplomate, ki opravljajo svoje delo, nikoli ne sme streljati, jih na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki napasti," je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Antonia Guterresa Stephane Dujarric.

Slovenija obsodila streljanje ob obisku tujih diplomatov v Dženinu