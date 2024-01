Izraelski vojaki, preoblečeni v zdravnike, ubili tri domnevne teroriste

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je v ponedeljek sporočil, da je vojska na območju Han Junisa na jugu enklave "nad in pod zemljo likvidirala več kot 2000 teroristov". Podrobnosti ni navedel. Vojska je sicer po lastnih navedbah v mestu med drugim napadla pisarno političnega voditelja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Jahjo Sinvarja , ki ga je EU nedavno dodala na teroristični seznam, in vojaške objekte, vključno z obratom za proizvodnjo raket.

Medtem so zgodaj davi izraelske sile vdrle v bolnišnico Ibn Sina v Dženinu na Zahodnem bregu in tam ubile tri domnevne teroriste. Pripadniki posebne enote izraelskih sil naj bi v bolnišnico vstopili pod krinko in moške umorili med spanjem. Pri tem naj bi uporabili orožje, opremljeno z dušilci zvoka.

Vojaška ofenziva v Gazi, ki jo je Izrael začel po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra, je doslej terjala najmanj 26.422 smrtnih žrtev, večinoma žensk in otrok. Več kot 65.000 ljudi je ranjenih, na tisoče pa pogrešanih.

Združeni narodi svarijo, da Izrael vse bolj zavrača in omejuje pretok humanitarne pomoči v Gazo. Navedli so prevelike zamude konvojev in okrepljene vojaške napade v osrednjem delu Gaze, piše Al Jazeera. "Pogoste so tudi grožnje za varnost humanitarnega osebja in lokacij, kar ne le ovira dostavo pomoči, ki je občutljiva na čas in rešuje življenja, ampak tudi resno ogroža udeležence humanitarnih prizadevanj."