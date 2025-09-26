'Izraelski vojaki so dečke namerno streljali v trebuh, prsni koš in testise'

Mednarodni zdravniki in medicinske sestre, ki so med izraelsko ofenzivo zdravili Palestince na območju Gaze, so poškodbe, ki so jih utrpeli palestinski civilisti, opisali kot hujše od poškodb civilistov v drugih sodobnih konfliktih in podobne kot med vojaki. "Dečki, nekateri stari komaj 11 ali 12 let, so bili očitno namerno ustreljeni v trebuh in prsni koš," grozodejstva, ki jim je bil priča med prostovoljnim delom v Gazi, opisuje tudi britanski zdravnik Nick Maynard. Spominja se primera, ko so v bolnišnico pripeljali skupino štirih fantov, starih med 13 in 14 let, ki so vsi bili ustreljeni v testise.

V študiji, ki jo je izvedla skupina pod vodstvom britanskih znanstvenikov, je sodelovalo 79 zdravnikov in medicinskih sester iz Evrope in Severne Amerike ter 22 nevladnih organizacij, ki so v Gazi delali med lanskim avgustom in letošnjim februarjem. Delali so od dveh do 12 tednov, odgovorili pa so na vprašanja v anketi, v katerih so opisali resnost, lokacijo in vzrok ran, ki so jih videli. Po oceni avtorjev študije, ki jo je včeraj objavila vodilna medicinska revija British Medical Journal, vsebuje tudi najbolj izčrpne podatke o palestinskih poškodbah med skoraj dveletno izraelsko ofenzivo v palestinski enklavi. Kot navaja revija na svoji spletni strani, sta dve tretjini zdravstvenih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi, že prej delali na vojnih območjih. Do tri mesece po vrnitvi iz enklave so izpolnili anketo o poškodbah. Na podlagi njihovih podatkov so v študiji katalogizirali več kot 23.700 travmatskih poškodb in skoraj 7000 ran, povzročenih z orožjem. Dodali so, da gre za številke, ki v veliki meri odražajo podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V študiji so ugotovili, da so profili poškodb podobni tistim, ki jih utrpijo vojaki v bojnih razmerah, in da so zdravstveni delavci v raziskavi poškodbe ocenili kot hujše od tistih, s katerimi so se srečali na prejšnjih vojnih območjih. Pogoste so bile poškodbe več udov, odrgnine, odprti zlomi lobanje, obsežne poškodbe notranjih organov in žil, ki so se pogosto pojavljale pri nestabilnih pacientih. Opekline je prijavilo 70 odstotkov zdravstvenih delavcev, poškodbe glave 73 odstotkov. Poročali so o 742 primerih nosečnosti, v katerih je v 36 odstotkih umrla mati, plod ali oba.

Ker izraelska vojska enklavo stalno obstreljuje z bombami in raketami, sta več kot dve tretjini poškodb, ki jih je civilistom povzročilo orožje, posledica eksplozij. To je več kot dvakrat več kot v drugih sodobnih konfliktih, a podobno kot med ameriškimi vojaki med vojnama v Iraku in Afganistanu, so še poudarili v študiji.

"Obseg, razporeditev in vojaška stopnja resnosti poškodb kažejo na vzorce poškodb, ki presegajo tiste, ki so bile zabeležene v prejšnjih sodobnih konfliktih," navaja študija.

Glavni avtor študije, britanski kirurg Omar El-Taji, je izpostavil, da gre za pomembno razliko, saj vojake urijo in so zaščiteni, vedo pa tudi, da bodo v nevarnosti. Dodal je, da so imeli pacienti tudi nenavadno velik delež opeklin tretje in četrte stopnje. Kot pravi, je lani v Gazi videl šokantno veliko otrok s tako hudimi opeklinami, da je bilo videti njihove mišice in kosti. V enklavi, kjer so Združeni narodi (ZN) avgusta razglasili lakoto, sta medtem najpogostejši bolezni dehidracija in podhranjenost.

Namerno streljanje na otroke

O pretresljivih podobah poškodovanih otrok, ki jim je bil priča med svojim prostovoljnim delom v Gazi, je sicer že pred časom spregovoril britanski zdravnik Nick Maynard. Na tribunalu o Gazi, ki je potekal 5. septembra, in ki ga je gostil nekdanji vodja britanskih laburistov in podpornik pravic Palestincev Jeremy Corbyn, je Maynard opisal grozodejstva, ki jih Izrael povzroča otrokom v Palestini – od targetiranega letalskega bombardiranja in streljanja, do namernega omejevanja dostopa do otroške formule in zdravil.

