Izraelsko ministrstvo predlagalo trajno premestitev Palestincev iz Gaze v Egipt

Vendar pa so sklepi dokumenta poglobili dolgoletne strahove Egipta, da bi Izrael rad, da Gaza postane prav težava Egipta, hkrati pa Palestince spomnil na njihovo največjo travmo - izselitev sto tisoč ljudi, ki so zbežali ali pa bili prisiljeni zapustiti svoje domove med spopadi glede nastanka Izraela leta 1948.

Dokument je bil sicer izdan 13. oktobra, šest dni po tem, ko so skrajneži Hamasa v južnem Izraelu ubili več kot 1400 ljudi in vzeli več kot 240 talcev. Prvič ga je objavila Sicha Mekomit , lokalna novičarska stran.

"Nasprotujemo kakršni koli premestitvi, v kakršni koli obliki, in menimo, da je to črta, ki je ne bomo dovolili prestopiti," je o poročilu dejal Nabil Abu Rudeineh , tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa . "Kar se je zgodilo leta 1948, se ne sme ponoviti," je poudaril in dodal, da bi poskus množične razselitve pomenil razglasitev nove vojne.

Dokument predlaga, naj se na Sinaju vzpostavi šotorska mesta in naj bo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom odprt kot humanitarni koridor. Sledi še gradnja mest na severnem Sinaju, iz katerih se Palestinci naj ne bi več vrnili na območje Gaze.

Tajni dokument "izgon" palestinskega prebivalstva opiše na desetih straneh, predvideva pa večstopenjski proces. Najprej naj bi se palestinskim civilistom ukazalo, naj zapustijo severno Gazo, in sicer še pred začetkom kopenskih operacij. Sledijo zaporedne kopenske operacije od severa do juga Gaze.

Stopnjevanje napetosti z Egiptom

Čeprav se egiptovsko zunanje ministrstvo še ni odzvalo na prošnjo AP za odziv, pa je dal Egipt jasno vedeti, da ne želi sprejeti vala palestinskih beguncev.

Kot že omenjeno, se Egipt že dolgo boji, da želi Izrael izsiliti trajni izgon Palestincev na njegovo ozemlje, kot se je to zgodilo med vojno ob neodvisnosti Izraela. Egipt je vladal Gazi med letoma 1948 in 1967, ko je Izrael zavzel ozemlje, skupaj z Zahodnim bregom in vzhodnim Jeruzalemom. Velika večina prebivalcev Gaze so pravzaprav potomci palestinskih beguncev, ki so bili izgnani iz današnjega Izraela.

Egiptovski predsednik Abdel Fattah El-Sissi je opozoril, da bi ob množičnem prihodu beguncev iz Gaze tvegali, da bi na Sinaj prišli militanti, ki bi začeli napade na Izrael, kar bi ogrozilo mirovno pogodbo držav iz leta 1979. Predlagal je, naj Izrael, dokler ne konča svojih vojaških operacij, Palestince naseli v svojo puščavo Negev, ki meji na območje Gaze.

Yoel Guzansky, višji sodelavec na Inštitutu za nacionalne varnostne študije v Tel Avivu, je dejal, da dokument škodi odnosom s ključnim partnerjem. "Če je ta dokument resničen, je velika napaka. To bi lahko povzročilo strateški razkol med Izraelom in Egiptom," je dejal in dodal, da gre pri dokumentu "bodisi za nevednost bodisi za nekoga, ki želi negativno vplivati na odnose med Izraelom in Egiptom, ki so na tej stopnji zelo pomembni."

"Egipt ne bi bil nujno zadnja postaja palestinskih beguncev"

Egipt ne bi bil nujno zadnja postaja palestinskih beguncev, še poroča AP. Dokument namreč govori o Egiptu, Turčiji, Katarju, Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih, ki bi opisani načrt podprli bodisi finančno bodisi tako, da sprejmejo izgnane prebivalce Gaze kot begunce in dolgoročno kot državljane.

Kot še eno možno destinacijo za begunce dokument predlaga Kanado, in sicer zaradi "prizanesljivih" emigracijskih praks.

Dokument sicer priznava, da je na prvi pogled predlog lahko v smislu mednarodne legitimnosti "lahko zapleten". "Po naši oceni bi spopadi po evakuaciji prebivalstva povzročili manj civilnih žrtev, kot če bi prebivalstvo ostalo," še pojasnjuje dokument.