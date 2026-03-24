Tujina

'Izraelu ste podelili dovoljenje za mučenje Palestincev'

Gaza/New York, 24. 03. 2026 09.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Nov izraelski napad na Gazo

Strokovnjakinja Združenih narodov je poslala svetu pomembno sporočilo. Poudarila je, da je prav svet Izraelu podelil dovoljenje za mučenje Palestincev, življenje na zasedenem palestinskem ozemlju pa je "nenehen niz telesnega in duševnega trpljenja".

Francesca Albanese, posebna poročevalka ZN za človekove pravice na palestinskem ozemlju, zasedenem od leta 1967, je dejala, da je "mučenje v Izraelu dejansko že državna politika".

"Izraelu je bilo dejansko podeljeno dovoljenje za mučenje Palestincev, ker so to dovolile vlade večine vaših držav, vaši ministri," je dejala, ko je pred Svetom ZN za človekove pravice predstavila svoje najnovejše poročilo. "In kar je nekoč delovalo v senci, se zdaj izvaja odkrito," je bila kritična Albanese. "Režim organiziranega ponižanja, bolečine in degradacije, ki ga potrjujejo na najvišjih političnih ravneh."

V poročilu z naslovom "Mučenje in genocid", je poudarila tudi, da izraelsko mučenje več sploh ni omejeno na celice in zasliševalnice.

"Prek kumulativnega učinka množičnega razseljevanja, obleganja, zavrnitve humanitarne pomoči in hrane, nebrzdanega vojaškega nasilja in nasilja naseljencev ter vseprisotnega nadzora in teroriziranja je postalo zasedeno palestinsko ozemlje prostor kolektivnega kaznovanja, kjer uničevanje pogojev za življenje, genocidno nasilje spreminja v orodje kolektivnega mučenja z dolgoročnimi duševnimi in telesnimi posledicami za zasedeno prebivalstvo," je dodano v poročilu.

Albanese, velika kritičarka izraelske akcije na zasedenem palestinskem ozemlju in vojne v Gazi, je bila velikokrat deležna žaljivk in kritik s strani Izraela in ZDA, prav tako so se zvrstili pozivi k njeni odstavitvi kot posebne poročevalke.

Od 7. oktobra 2023 je Izrael v Gazi ubil najmanj 72.263 ljudi, ranjenih pa je kar 171.944 drugih, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Na zasedenem palestinskem ozemlju pa je bilo od oktobra 2023, aretiranih 18.500 Palestincev, vključno z najmanj 1500 otroki. 

Poročilo Albanesejeve je sprožilo veliko jezo med Izraelci, ki so jo imenovali "agentka kaosa". "Francesca Albanese zlorablja svoj položaj pri ZN, za razpihovanje antisemitizma, vključno s širjenjem narativov, ki pomenijo izkrivljanje in trivializacijo holokavsta. Redno tudi podaja izjave v podporo terorističnim organizacijam in zagovarja nevarne ekstremistične narative z namenom spodkovanja samega obstoja države Izrael," je sporočila misija Izraela v ZN.

Albanese je namreč pozvala države članice ZN, da "preprečijo in kaznujejo" dejanja mučenja in genocida ter se držijo mednarodnega prava. "Njegova vse pogostejša uporaba kot del izraelskega genocida nad palestinskim ljudstvom to kršitev naredi še toliko hujšo in neopravičljivo," je dejala po navedbah sporočila za javnost ZN.

"Če bo mednarodna skupnost takšna dejanja, ko so storjena nad Palestinci, še naprej tolerirala, bo pravo samo po sebi izgubilo pomen."

