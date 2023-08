Izredne razmere na Havajih, nekateri pred ognjem bežali v ocean

Požari na Mauiju so izbruhnili v torek in se hitro razširili po turističnem zahodnem delu otoka in v goratem predelu notranjosti. Najhuje je bilo v kraju Lahaine s 13.000 prebivalci, kjer je bilo poškodovanih ali povsem uničenih na stotine stavb. Prizadeto je tudi zgodovinsko jedro te nekdanje prestolnice havajskega kraljestva. "Večji del mesta Lahaine na otoku Maui je bil uničen, več sto lokalnih družin pa je razseljenih," je sporočil guverner Havajev Josh Green.

Skupno so požari doslej uničili več kot 2000 hektarjev površin. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa so še vedno pogrešani. Na otoku je trenutno odprtih pet zavetišč za evakuirane, ki pa so že prenatrpana, navaja britanski BBC.