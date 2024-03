Izredne razmere na Islandiji: le minuto po izdanem opozorilu izbruhnil vulkan

Islandska policija je za območje polotoka Reykjanes, ki se nahaja okoli 55 kilometrov od prestolnice Reykjavik, razglasila izredne razmere, v skladu s tem pa so evakuirali tudi okoli 700 turistov, ki so se v trenutku izbruha nahajali v bližnjem svetovno znanem kopališču s termalno vodo Modra laguna.

Islandski meteorološki urad je opozorilo pred tokratnim izbruhom izdal ob 20.22, le minuto kasneje pa so že zaznali prve aktivnosti izbruha, poročajo islandski mediji. Okoli 19. ure so zaznali tudi prve potresne dejavnosti, našteli so okoli 80 sunkov.

Pristojni so s pomočjo spletnih kamer in helikopterskih opazovanj ugotovili, da se je lava živo rdeče barve premikala v smeri zaščitnih pregrad, ki varujejo Grindavik. Razpoka je dolga okoli 3,5 kilometra. Prve ocene so kazale, da bo količina izbruhane lave podobna kot ob zadnjih izbruhih, vendar so v soboto pozno zvečer sporočili, da gre za najmočnejši izbruh v zadnjih mesecih, poroča islandska nacionalna radiotelevizija.