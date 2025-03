Izredne razmere na letalu: zaradi gorečega motorja izvedli zasilni pristanek

"FedExov let 3609 iz Newarka v Indianapolis je med vzletom trčil v ptico. Posadka je razglasila izredne razmere in se varno vrnila v Newark. Hvaležni smo za hitro ukrepanje posadke in prvih posredovalcev," je povedal predstavnik FedExa.

Očividci so povedali, da so lahko slišali glasno eksplozijo, na nizko letečem letalu pa je bilo zlahka opaziti ogenj in dim. Letalo je sicer le devet minut po vzletu uspešno izvedlo zasilni pristanek, gasilci pa so na letališki stezi pogasili ognjene zublje.