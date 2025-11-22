Svetli način
Tujina

Izredne razmere na priljubljeni turistični destinaciji, voda odnašala vozila

Krf, 22. 11. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 10 minutami

STA , M.P.
V Grčiji se soočajo s hudimi neurji in poplavami, zaradi katerih so od sveta odrezana številna naselja, neprevozne so nekatere ceste, ponekod so zaprte tudi šole. Najhuje je na otoku Krf, kjer je deroča voda zalivala stanovanjske hiše in s cestišč odnašala vozila. Oblasti so v treh občinah razglasile izredne razmere.

Siloviti nalivi so na severozahodu Grčije povzročili obsežno škodo. Po podatkih državne meteorološke službe je na območju mesta Ioannina v nekaj urah padlo 280 milimetrov padavin.

Lokalne oblasti so sporočile, da je naselje Karousades, v katerem živi okoli 2000 ljudi, povsem odrezano od sveta. Zaradi neurja je z gruščem zasuta tudi policijska postaja.

Na otoku upajo na prihod težke mehanizacije s celinske Grčije, da bi odstranili nanos grušča. Velik del lokalnih cest na otoku je zaprt ali uničen, šole pa bodo v ponedeljek ostale zaprte.

Več odjemalcev je medtem še vedno brez električne energije, poplavljene so številne ceste, na katerih so hudourniki odnašali vozila, poročajo tudi o zemeljskih plazovih. Gasilci iz številnih poplavljenih hiš rešujejo ujete državljane. V treh regijah so po poročanju grškega portala ekathimerini.com razglasili izredne razmere.

Severni del Krfa je leta 2023 prizadel obsežen gozdni požar. Po ocenah meteorologov so zaradi uničenega rastlinja tokratne poplave bistveno hujše, saj ni rastja, ki bi zadrževalo blato in kamenje. Padavine naj bi se na severozahodu Grčije nadaljevale tudi danes, vendar manj intenzivno.

vlahov
22. 11. 2025 13.39
Nič posebnega . Zdaj lahko Grčija nakaže denar neenakim v Južno Afriko.
ODGOVORI
0 0
anabanana
22. 11. 2025 13.38
Iz Grčije pridejo prej novice ko iz gorenjske😂🤫
ODGOVORI
0 0
