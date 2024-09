Izredne razmere sprostile milijone: 'Podnebne spremembe, ne izredno stanje'

Po večdnevnem deževju ter poplavah in zemeljskih plazovih so v deželah Emilija-Romanja in Marke razglasili izredne razmere. Vlada je po poročanju italijanskih medijev zanju sprostila pomoč v višini 20 milijonov evrov. Pred novembrskim volitvami v Emiliji-Romanji pa je završalo tudi med vlado premierke Georgie Meloni in deželno vlado. Kmetijski minister pa, da tu ne gre za izredno stanje, temveč za podnebne spremembe, zaradi česar morajo sprejeti dolgoročne ukrepe.

Vlada je 20 milijonov evrov namenila za nujne intervencije, reševanje in pomoč prebivalstvu ter za ponovno vzpostavitev delovanja storitev in infrastrukture, je dejal minister za civilno zaščito Nello Musumeci. Zadnje deževje je znova prizadelo številna območja, ki so jih maja lani že opustošile poplave in zemeljski plazovi. Lani je za posledicami naravne nesreče umrlo 17 ljudi, medtem ko je materialna škoda dosegla več milijard evrov. Da je za izplačilo pomoči potrebna razglasitev izrednih razmer, je sicer premierka Giorgia Meloni napovedala že v petek. Izredne razmere bodo veljale 12 mesecev.

Minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida pa po poročanju Rai News medtem poudarja: "Zavedati se moramo, da ne gre za izredne razmere, temveč za ciklične dogodke zaradi podnebnih sprememb in pospeševanja podnebnih sprememb." Ob tem je dodal, da je treba sprejeti ukrepe, ki bodo zmanjšali učinke podnebnih sprememb. Izpostavil je tudi diametralno nasprotno stanje na Siciliji. "Tam je situacija kritična zaradi dolgotrajne suše," je dejal. 'Nekaj ni v redu' Med Rimom in deželno vlado Emilije-Romanje je medtem završalo glede porabe v preteklosti namenjenih sredstev za odpravo posledic poplav. Desničarski minister Musumeci je socialdemokratsko vlado Emilije-Romanje obtožil, da tega denarja v preteklosti ni ustrezno porabila. "Nekaj ni v redu. Ne more vedno znova prihajati do takšnih katastrofalnih poplav v Emiliji-Romanji," je dejal.