Izredne razmere v Dečanih na Kosovu: zastrupilo se je na stotine ljudi

Po uradnih podatkih je od 10. do 13. julija zdravniško pomoč v Centru za družinsko medicino v Dečanih poiskalo okoli 1000 ljudi, od tega jih je okoli 884 kazalo znake zastrupitve. Direktor občinskega oddelka za zdravstvo Musa Beriša je za Radio Slobodna Evropa dejal, da se stanje še ni umirilo.

"Čez noč smo imeli velik priliv (bolnikov)," je dejal Beriša in dodal, da je zaskrbljujoče dejstvo, da bolniki s simptomi niso le iz 11 bližnjih vasi, pač pa tudi iz ostalih okoliških vasi. Oblasti so razglasile izredne razmere, vzrok zastrupitev pa še preiskujejo.

Ker gre za tako obsežno območje, sumijo, da je za zastrupitev kriv lokalni vodovod. Zato so takoj odvzeli vzorce vode. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kosova Naser Ramadani je poudaril, da natančen vzrok zastrupitev še ni znan. Po analizi prvih vzorcev so izključili prisotnost kemikalij. So pa v dveh od šestih vzorcih vode našli sumljive kolonije bakterij, a analiza še poteka.

Preiskavo je sprožilo tudi tožilstvo v Peći. Kosovsko ministrstvo za zdravje pa je prebivalce občine Dečani pozvalo, naj ne uporabljajo vode iz vodovoda Hidrodrina, dokler ne bodo znani laboratorijski rezultati.

Župan Dečanov Baškim Ramosaj je zatrdil, da so vsa prizadevanja usmerjena v to, da čim prej odkrijejo izvor zastrupitev. Dejal je, da obstajajo sumi, da zastrupitev ni naključna, vendar pa podrobnosti ni želel podati, saj se z zadevo ukvarjajo preiskovalni organi. Prizadeto občino sta danes obiskala tudi zdravstveni minister Arben Vitia in predsednica Kosova Vjosa Osmani.