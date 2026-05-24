Tujina

Izredno stanje v Kaliforniji: evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne

Washington, 24. 05. 2026 14.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Poškodovan rezervoar v Kaliforniji

Guverner Kalifornije je razglasil izredne razmere v okrožju Orange. Poškodovan rezervoar z metil metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato je moralo svoje domove zapustiti kar 40.000 ljudi.

V Kaliforniji so razglasili izredne razmere. Uradniki so opozorili, da je rezervoar, ki je vseboval približno 7000 galon metil metakrilata, zelo hlapne in vnetljive snovi, ki se uporablja za izdelavo plastike, ogrožen zaradi okvare. Na tisoče prebivalcev Garden Grova so zaradi previdnosti evakuirali.

Oblasti v Kaliforniji so se pripravile na možnost, da bi poškodovan rezervoar za kemikalije v južni Kaliforniji lahko puščal ali eksplodiral. 40.000 prebivalcev se je moralo evakuirati, ne da bi bilo znano, kdaj se bodo lahko vrnili. Po podatkih gasilske uprave okrožja Orange, ko se je rezervoar pod tlakom v četrtek pregrel in so iz njega začeli uhajati hlapi, ni bilo poročil o poškodbah, poroča AP.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, saj ekipe hitijo z zajezitvijo puščanja strupene kemikalije v proizvodnem obratu v okrožju Orange.

Uradniki so v soboto sporočili, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej, in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote okrožja Orange Craig Covey je dejal, da načrtujejo dva scenarija: ali rezervoar poči in se kemikalija razlije ali pa eksplodira.

Vzrok okvare rezervoarja preiskujejo, reševalne ekipe pa ga škropijo z vodo, s čimer poskušajo stabilizirati temperaturo, poroča BBC.

Razlagalnik

Metil metakrilat je brezbarvna, vnetljiva tekočina z ostrim vonjem, ki služi kot ključna surovina v kemični industriji. Najpomembnejša je njegova vloga pri proizvodnji polimetil metakrilata (PMMA), bolj znanega kot pleksi steklo ali akrilno steklo. Zaradi svoje prosojnosti in odpornosti na vremenske vplive se ta plastika pogosto uporablja v gradbeništvu, avtomobilski industriji, pri izdelavi medicinskih pripomočkov ter v umetnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Kalifornija izredne razmere kemikalije evakuacija okrožje Orange

