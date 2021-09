Izredne razmere v New Yorku: Preživljamo zgodovinski vremenski dogodek

V New Yorku so razglasili izredne razmere, potem ko so jih zaradi tropske nevihte Ida prizadele rekordne količine padavin in poplave. Župan Bill de Blasio je dejal, da mesto "preživlja zgodovinski vremenski dogodek" z "brutalnimi poplavami" in "nevarnimi razmerami" na cestah.

Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako voda teče v postaje podzemne železnice in domove ljudi ter poplavlja ceste. New Jersey je prav tako razglasil izredne razmere, od tam poročajo o najmanj eni smrti. Oseba se je utopila v mestu Passaic, je dejal tamkajšnji župan. Tornado je uničil tudi najmanj devet hiš na hribu Mullica v isti državi. V Kearnyju v New Jerseyju pa se je porušila streha poštne stavbe, v kateri so bili takrat ljudje, je sporočila policija. Reševalne ekipe so na kraju, vendar ni jasno, koliko ljudi je poškodovanih. Orkan Ida je v nedeljo prizadel Louisiano kot orkan četrte stopnje. Na tisoče domov v Louisiani ostaja brez elektrike, v New Orleansu pa velja nočna policijska ura. K poplavam prispevajo številni dejavniki, vendar zaradi segrevanja ozračja, ki ga povzročajo podnebne spremembe, obstaja verjetnost ekstremnih padavin, po poročanju BBC svarijo strokovnjaki.