Izredne razmere v Pakistanu: separatisti na vlaku ugrabili 450 potnikov

Vlak je bil iz mesta Kveta v pokrajini Balučistan, ki meji na Iran in Afganistan, namenjen v mesto Pešavar, so sporočile oblasti. "Zdi se, da gre za teroristični napad, vendar še vedno ne poznamo natančnih okoliščin," so dodale.

Separatistična BLA je medtem sporočila, da so njeni borci onesposobili strojevodjo in najmanj šest vojakov ter za talce vzeli več sto potnikov.

V Balučistanu, najrevnejši pakistanski provinci, se varnostne sile že dolgo borijo proti sektaškemu, etničnemu in separatističnemu nasilju. To se je posebej okrepilo, potem ko so v sosednjem Afganistanu oblast leta 2021 ponovno prevzeli talibani.