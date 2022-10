Izredne razmere zaradi migrantov v New Yorku

V New Yorku so razglasili izredne razmere zaradi izrednega povečanja števila nezakonitih priseljencev, ki jih z avtobusi pošiljajo v mesto iz Teksasa. New York jih sprejme in vzame njihove podatke, nekatere pošlje naprej, kamor si pač želijo iti, drugi pa nimajo kam in potrebujejo nastanitev, hrano in zdravstveno oskrbo. Doslej so jih od aprila poslali okoli 17.000 in mesto intenzivno išče prostore za njihovo nastanitev.

Newyorški župan Eric Adams je dejal, da mesto nima infrastrukture za tolikšno povečanje števila nezakonitih priseljencev, med katerimi so tudi družine z majhnimi otroki. Želi si, da bi se južne države vsaj posvetovale in skušale uskladiti zadeve, preden so ljudi posadile na avtobus in si oprale roke. Doslej so jih od aprila poslali okoli 17.000 in mesto intenzivno išče prostore za njihovo nastanitev. Zvezne države, ki mejijo na Mehiko, se s tem ubadajo že desetletja, vendar pa je tam tudi vzpostavljena zvezna infrastruktura, ki je na severovzhodu ni. icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right Teksas in druge južne države so septembra v New York napotile približno po šest avtobusov z migranti na dan. Adams pravi, da bo mesto za pomoč priseljencem do konca leta porabilo milijardo dolarjev. Avgusta je že zaprosil za zvezno pomoč, sedaj pa je razglasil izredne razmere, kar sicer pomeni le to, da bo lažje usmerjal ukrepe za pomoč priseljencem. Republikanski voditelji na jugu sicer že več let opozarjajo, da imajo na meji krizo, a demokratska zvezna vlada in demokratski politiki na severovzhodu trdijo, da te krize ni. Republikanci jim zato nezakonite priseljence pošiljajo na sever, kjer naj še enkrat razmislijo, ali kriza je ali je ni. Teksas je doslej porabil 12 milijonov dolarjev za pošiljanje priseljencev na sever, predvsem v New York, pa tudi v prestolnico Washington in zvezno državo Massachusetts.