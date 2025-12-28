Izredne razmere zaradi snežnega viharja: ustavljeni leti, plaz zasul smučarje

Največ snega naj bi po napovedih meteorologov zapadlo v severnih delih metropolitanskih območij New Yorka in New Jerseyja. Snežno neurje je že povzročilo znatne motnje v potovanjih, saj je bilo od petka zvečer odpovedanih ali prestavljenih najmanj 9000 letov, je sporočila služba za sledenje letom FlightAware. Mednarodna letališča John F. Kennedy, Newark Liberty in LaGuardia so po poročanju Sky Newsa na družbenih omrežjih izdala opozorila pred snegom. Kot so sporočili, bi lahko vremenske razmere povzročile nadaljnje motnje v letenju.

Zasnežen New York Profimedia

Oblasti v New Yorku in New Jerseyju so medtem razglasile izredno stanje. Odhajajoči župan New Yorka Eric Adams je na družbenem omrežju sporočil, da so pripravljeni "na vse, kar nas čaka". Kasneje je delil tudi objavo, na kateri so bili prikazani snežni plugi in stroji za posipanje soli. Newyorški oddelek za sanitarije je pripravil 326 milijonov kilogramov soli za posipanje poledenelih cest. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je v petek ljudi spodbudila, naj spremljajo lokalne vremenske napovedi in se izogibajo nepotrebnim potovanjem: "Če pa morate potovati, načrtujte vnaprej, potujte počasi in si vzemite dovolj časa, da varno pridete do cilja."

Sneg v New Yorku FOTO: Profimedia

Guvernerka New Jerseyja Tahesha Way je medtem na spletu zapisala: "Zaradi hudega snežnega viharja z možnostjo ledenih in spolzkih razmer sem razglasila izredne razmere po vsej državi. Prosimo, spremljajte uradne posodobitve in se izogibajte cestam, če to ni nujno potrebno. Pazite nase, New Jersey!" Nacionalna vremenska služba je sporočila, da je od severnega dela zvezne države New York do Long Islanda napovedanih od 15 do 28 centimetrov snega, možno pa je tudi, da zapade do 30 centimetrov.