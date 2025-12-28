Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Izredne razmere zaradi snežnega viharja: ustavljeni leti, plaz zasul smučarje

New York, 28. 12. 2025 08.37 pred 29 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Zasnežen New York

Na severovzhodu ZDA je bilo odpovedanih ali prestavljenih najmanj 9000 letov. Razlog za to je močna snežna nevihta, ki se je razbesnela nad New Yorkom in New Jerseyjem. V obeh zveznih državah so razglasili izredno stanje. "Pripravljeni smo na vse, kar nas čaka," je na spletu sporočil odhajajoči župan New Yorka Eric Adams. Na smučišču Mammoth Mountain je snežni plaz poškodoval dva smučarja.

Največ snega naj bi po napovedih meteorologov zapadlo v severnih delih metropolitanskih območij New Yorka in New Jerseyja. Snežno neurje je že povzročilo znatne motnje v potovanjih, saj je bilo od petka zvečer odpovedanih ali prestavljenih najmanj 9000 letov, je sporočila služba za sledenje letom FlightAware.

Mednarodna letališča John F. Kennedy, Newark Liberty in LaGuardia so po poročanju Sky Newsa na družbenih omrežjih izdala opozorila pred snegom. Kot so sporočili, bi lahko vremenske razmere povzročile nadaljnje motnje v letenju.

Oblasti v New Yorku in New Jerseyju so medtem razglasile izredno stanje. Odhajajoči župan New Yorka Eric Adams je na družbenem omrežju sporočil, da so pripravljeni "na vse, kar nas čaka". Kasneje je delil tudi objavo, na kateri so bili prikazani snežni plugi in stroji za posipanje soli. Newyorški oddelek za sanitarije je pripravil 326 milijonov kilogramov soli za posipanje poledenelih cest.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je v petek ljudi spodbudila, naj spremljajo lokalne vremenske napovedi in se izogibajo nepotrebnim potovanjem: "Če pa morate potovati, načrtujte vnaprej, potujte počasi in si vzemite dovolj časa, da varno pridete do cilja."

Sneg v New Yorku
Sneg v New Yorku
FOTO: Profimedia

Guvernerka New Jerseyja Tahesha Way je medtem na spletu zapisala: "Zaradi hudega snežnega viharja z možnostjo ledenih in spolzkih razmer sem razglasila izredne razmere po vsej državi. Prosimo, spremljajte uradne posodobitve in se izogibajte cestam, če to ni nujno potrebno. Pazite nase, New Jersey!"

Nacionalna vremenska služba je sporočila, da je od severnega dela zvezne države New York do Long Islanda napovedanih od 15 do 28 centimetrov snega, možno pa je tudi, da zapade do 30 centimetrov.

Preberi še New York v primežu snežne nevihte: odpovedanih več kot 1000 letov

Po poročanju NBC News so medtem leti zamujali tudi na letališčih na Floridi. Na smučišču Mammoth Mountain, letovišču jugovzhodno od narodnega parka Yosemite, pa sta bila v petek zjutraj v plazu poškodovana dva smučarja. Oba so odpeljali v bolnišnico.

Lokalni uradniki so rešili tudi smučarja, ki ga je v četrtek v bližini smučišča Mount Rose na robu mesta Reno zasul plaz.

new york zdasneg snežni vihar

Prvo potovanje po smrti potnice na otoku, križarka pa nasedla

  Služba
  Pravna pomoč za ceno malice
  Nepremičnine
  Nekdanji partner
  Pridobite brezplačen nasvet
  Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  Družina
  Mobing
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
28. 12. 2025 09.30
sam pr nas nic, razen butasti golobi
Odgovori
0 0
Drejc80
28. 12. 2025 09.28
Snežni vihar in 15 do 30 cm snega, pred 40 leti je bila to normalna zima, zdaj pa obsedeno stanje, panika, itd...
Odgovori
0 0
Pa kaj
28. 12. 2025 09.25
Pri teh cm snega, naš Dars se na siht ne pride..tam pa izredno stanje..
Odgovori
0 0
Amethist
28. 12. 2025 09.06
mende tud pri nas v Evropi (Finska, Svedska) se dogaja, sam je verjetno predalec, da bi o tem porocali?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
