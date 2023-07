Izredne zdravstvene razmere v Peruju zaradi porasta nepojasnjene paralize

Od začetka leta je v Peruju za skrivnostno boleznijo, ki povzroča paralizo, zbolelo več kot 231 ljudi, štiri osebe pa so umrle. Več kot polovica primerov Guillain-Barré sindroma (GBS) se je pojavila v zadnjih petih tednih, od začetka junija do sredine julija. Največ primerov so zabeležili v prestolnici Lima, povprečna starost bolnikov pa je okoli 41 let.

GBS je redko bolezensko stanje, pri katerem imunski sistem "napade" periferno živčevje, posledično pa povzroči mišično šibkost, izgubo občutkov v okončinah in celo težave s požiranjem ali dihanjem. Pri večini bolnikov se razvije progresivna oblika paralize, ki se začne pri stopalih in nogah, nato pa postopoma napreduje navzgor po telesu.

Simptomi običajno trajajo nekaj tednov, vendar večina posameznikov okreva brez resnejših nevroloških zapletov.

Čeprav lahko bolezen sproži predhodna virusna ali bakterijska okužba, običajno pri pri 60 odstotkih primerov vzrok ostane neodkrit. Za zdaj pa rezultati testiranja bolnikov v Peruju nakazujejo, da bi izbruh lahko povzročila bakterija Campylobacter jejuni, ki se nahaja v okuženi vodi in hrani. Isti sev naj bi povzročil izbruh GBS v Peruju že pred štirimi leti.