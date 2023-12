Izredno stanje na Sejšelih: poplave, plazovi in eksplozija v skladišču eksploziva

V današnji eksploziji v skladišču v industrijski coni na otoku Mahe, največjem in najgosteje naseljenem izmed 115 otokov, ki sestavljajo Sejšele, je bilo ranjenih več deset ljudi. Povzročila je tudi veliko škodo na kraju nesreče in v bližnji okolici. Poleg tega se otočje spopada s poplavami in plazovi, ki jih je povzročilo obilno deževje.

Predsednik Wavel Ramkalawan je zato danes razglasil izredno stanje in izdal ukaz, naj prebivalci otokov ostanejo doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaprte so vse šole, prosto gibanje pa je omejeno na najbolj nujne primere, da bi reševalcem in ostalim službam omogočili nemoteno opravljanje dela.

"66 ljudi je bilo sprejetih v bolnišnico. Sejšeli so se danes naučili lekcijo in nekaj moramo storiti, da spremenimo obstoječe razmere," je v izjavi ob razglasitvi izrednih razmer še dejal predsednik in obljubil, da bodo ponovno pregledali standarde za skladiščenje eksploziva. Policija je medtem začela preiskavo o vzroku eksplozije.

Pred tem sta ponoči zaradi zemeljskega plazu na severu otoka Mahe umrli dve osebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Plazovi in poplave so uničili tudi več hiš in cest na otoku ter podirali drevesa, vlada pa je opozorila na morebitno onesnaženje pitne vode.

Kljub težavam zaradi vremenskih razmer še vedno vozijo trajekti med otoki, obratuje pa tudi mednarodno letališče, ki se sicer nahaja blizu industrijske cone na otoku Mahe, kjer je odjeknila eksplozija. Ob tem oblasti vse turiste prosijo za razumevanje in potrpežljivost.

Sejšeli, sicer nekdanja britanska kolonija, so namreč država, ki je močno odvisna od turizma. Kljub temu, da so statistično ena najbogatejših držav v Afriki, po poročanju AFP skoraj 40 odstotkov od približno 98.000 prebivalcev Sejšelov živi v revščini.