Izredno zasedanje v Bruslju, Zelenski: Čutimo, da nismo sami

Voditelji držav članic EU so se sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega sta nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic. Zasedanja se udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je Evropejcem zahvalil za močno podporo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob začetku srečanja zatrdil, da bo Evropa še naprej stala ob strani Kijevu, medtem ko bo okrepila svoje obrambne zmogljivosti.

Zelenski, ki se danes v Bruslju udeležuje izrednega vrha EU, se je evropskim voditeljem zahvalil za močno podporo od samega začetka vojne. To po njegovem pomeni, da Ukrajina ni sama v boju proti ruski agresiji. "Zelo smo hvaležni, da nismo sami. In to niso le besede, čutimo to," je dejal ob prihodu na zasedanje skupaj s predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. "Zelo pomembno je, da ste dali močan signal ukrajinskemu ljudstvu, ukrajinskim vojakom, vsem našim družinam," je dodal. Costa pa je Zelenskemu zagotovil, da bodo Evropejci še naprej podpirali Ukrajino. "Dragi Volodimir, s teboj smo že od prvega dne in bomo tudi naprej," je zagotovil. Voditelji držav članic EU, med njimi tudi premier Robert Golob, bodo na današnjem srečanju v Bruslju govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, pa tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic.

Kot je dejal Costa, je danes zelo pomemben trenutek za evropsko varnost in Ukrajino. "Danes smo tukaj, da sprejmemo odločitve in dosežemo rezultate ter gradimo evropsko obrambo in varnost," je še dejal. Opozoril je, da varnost Evrope ni ločena od Ukrajine. "To je prelomni trenutek za Evropo in Ukrajino," pa je dejala predsednica Evropske komisije von der Leynova. Evropa se po njenih besedah sooča z jasno nevarnostjo, zato se mora znati zaščititi in braniti. Predsednica bo voditeljem sedemindvajseterice danes predstavila načrt za ponovno oborožitev Evrope, s katerim bi mobilizirali za skoraj 800 milijard evrov za pomoč Ukrajini in za naložbe v obrambo.