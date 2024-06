Izsiljevanje družine Schumacher: moška grozila z objavo zasebnih informacij

Michael in Corinna Schumacher

Kot smo že poročali, tožilstvo v Wuppertalu vodi preiskavo proti vsaj dvema osebama, ki ju obtožujejo, da sta od Schumacherjevih skušala izsiliti denar.

Policija je sedaj potrdila poročanje medijev, da je bila ena najbolj znanih športnih družin tarča izsiljevanja. Osumljenca, oče in sin, sta družini povedala, da imata informacije, za katere nočejo, da bi prišle v javnost. Kot dokaz sta osumljenca družini poslala posamezne datoteke, podrobnosti pa bi, če jima družina poškodovanega športnika ne bi nakazala denarja, objavila na temnem spletu.

V okviru obsežne kriminalistične preiskave so ugotovili, da sta izsiljevalca delovala v mestu Wuppertal na zahodu Nemčije, po razširitvi preiskave pa so ju 19. junija prijeli in sta še vedno v priporu.

Nemški preiskovalci so prečesali nepremičnine na osmih naslovih, vključno s hišo obeh osumljencev in poslopjem, kjer je starejši moški zaposlen.

V primeru obsodbe jima grozi denarna kazen ali zapor do petih let, vendar razplet še ne bo tako hitro znan, saj trenutno obsežne preiskave še potekajo, so tožilci povedali za Deutsche Welle.