Izstrelitev dveh raket VS ZN označil za veliko grožnjo

Raketni sistem na vlaku so preizkusili v sredo, ko so izstrelili dve balistični raketi kratkega dosega. Namestili so ga na gorato območje v notranjosti države, cilj pa je bilo 800 kilometrov oddaljeno območje na morju. "Raketni sistem na vlaku služi kot učinkovito sredstvo za protinapade " proti silam, ki ogrožajo državo, je ob tem danes povedal sekretar vladajoče Delavske stranke Pak Jong-čon , ki je po poročanju severnokorejskih medijev vodil preizkus sistema.

VS ZN je prav tako v sredo severnokorejski preizkus balističnih raket označil za veliko grožnjo. "Vsi smo obsodili, kar se je zgodilo," je povedal francoski veleposlanik pri ZN Nicolas de Riviere. "Vsi smo zelo zaskrbljeni zaradi teh razmer," je povedal novinarjem po izrednem zasedanju VS ZN, ki je trajalo približno 45 minut.

"To je velika grožnja miru in varnosti, gre za jasno kršitev resolucij VS ZN," je poudaril. Pojasnil je, da sta raketi padli v japonsko izključno gospodarsko cono. "Seveda potrebujemo politični dialog, politično rešitev, vendar je pogoj severnokorejsko spoštovanje resolucij VS ZN," je še povedal francoski veleposlanik. Povedal je, da ni pričakovati skupne izjave VS ZN.

Tudi britansko zunanje ministrstvo in ZDA sta obsodila preizkus balističnih raket kot "očitno kršitev" resolucij varnostnega sveta. Dodali so, da je to grožnja regionalnemu miru in varnosti. "Severno Korejo pozivamo, naj se odpove nadaljnjim provokacijam in se vrne k dialogu z ZDA," so zapisali v Londonu.