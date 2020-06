Izstrelitve slovenskih satelitov ne bo pred koncem tedna

Raketo podjetja Arianespace, na kateri je 53 satelitov, bi morali po prvotnih načrtih iz Kourouja v Francoski Gvineji izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete Vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev predvideli za marec letos, a jo je preprečila pandemija covida-19.

Trisat za testiranje nove vesoljske tehnike, Nemo HD za interaktivno opazovanje Zemlje

Nanosatelit Trisat ima maso zgolj pet kilogramov in je v prvi vrsti namenjen testiranju robustnosti nove vesoljske elektronike. To bo prvi nanosatelit na svetu s celovitimi tehnikami za zagotavljanje strpnosti do napak in njihovo blaženje, kot se lahko pričakujejo pri naprednih sistemih visokega cenovnega razreda.

Mikrosatelit Nemo HD z maso 65 kilogramov pa je poseben v tem, da bo z njim možno Zemljo opazovati interaktivno. To pomeni, da bodo lahko ob preletu zemeljske postaje v realnem času hkrati prejemali sliko s satelita in ga vodili z obračanjem okoli njegovih osi. Tako bodo senzorje usmerjali proti zanimivim območjem.