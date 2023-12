Izstrelki, ki padajo na Gazo, so 'nevodeni' in zato bolj ogrožajo civiliste

Vendar, kot je na družbenem omrežju X kritično opozoril predstojnik katedre za urbano vojskovanje na inštitutu Modern War Institute, John W. Spencer , 'nevodena bomba' še ne pomeni, da ni natančna in precizna. Res je, da je verjetnost napake večja, vendar to ne pomeni, da ni natančna.

"Kot vojska, zavezana mednarodnemu pravu in moralnemu kodeksu ravnanja, namenjamo veliko sredstev za zmanjšanje škode civilistom, ki jih je Hamas prisilil v vlogo človeškega ščita. Naša vojna je usmerjena proti Hamasu in ne proti prebivalcem Gaze," je nedavno dejala tudi majorka Keren Hajioff . Vendar z uporabo takšnega streliva deluje popolnoma nasprotno, število civilnih žrtev namreč naglo narašča.

"Presenečen sem in zaskrbljen," je za CNN dejal Brian Castner , nekdanji častnik ameriške vojske in zdajšnji svetovalec Amnesty International za krizne razmere na področju orožja in vojaških operacij. "Dovolj je že, da se orožje uporablja, ko je natančno določen cilj. Velik problem pa je, če orožje nima vodenega sistema."

V Izrael se je nedavno odpravil Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, kjer se je srečal s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Imela naj bi "izjemno resne pogovore" z izraelskimi uradniki, piše CNN.

"IDF izvaja napade na vojaške cilje teroristične organizacije Hamas na podlagi visokokakovostnih obveščevalnih podatkov in operativne potrebe, pri čemer uporablja visokokakovostno strelivo, ki ga upravljajo usposobljeni piloti in napredni sistemi, ki nenehno ocenjujejo in preverjajo, ali so napadi zares usmerjeni le na vojaške cilje," se je Dinar odzval na članek, objavljen pri CNN. Dodal je, da se vsaka vrsta streliva določi glede na značilnosti cilja, operativno potrebo in prizadevanje za zmanjšanje škode za civiliste, ki jih teroristična organizacija uporablja kot živi ščit.

Za zdaj tudi ni povsem jasno, katere vrste nevodenega streliva so Izraelci uporabljali, čeprav so določeni strokovnjaki zatrdili, da gre za bombe M117, ki jih načeloma uporabljajo vojaške sile ZDA. Te so sicer Izraelu zagotovile tudi nevodeno strelivo, vključno s 5000 bombami Mk82 in 3000 sistemi JDAMS.