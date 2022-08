Izsušena reka odkrila 113 milijonov let stare dinozavrove stopinje

Huda suša, ki je širom naše celine odkrila že kar nekaj skritih zanimivosti, med drugimi so se iznad vodne gladine prikazale več kot 70 let stare nacistične ladje in 'kamni lakote' iz 15. stoletja, gladino rek znižuje tudi na območju Severne Amerike. V Teksasu si tako lahko po več kot 20 letih znova ogledujejo 113 milijonov let stare stopinje Akrokantozavra.

Stopinje Akrokantozavra, ki se je po območju sprehajal pred več kot 113 milijoni let, so lahko nazadnje v Teksasu opazovali pred več kot 20 leti. A ker se je reka Paluxy zaradi hude suše izsušila, so spet pokukale na površje. Območje nahajališča se nahaja v državnem parku Dinosur Valley v mestu Glen Rose. Strokovnjaki s stopinj že brišejo prah in označujejo teren, ki ga lahko reka lahko kmalu spet prekrije. "Ko z izsušene struge pometemo umazanijo in prah, se nam takoj prikaže še več sledi," je dejal Paul Baker, ki sodeluje pri odpravi. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Teksaški oddelek za parke in divje živali je ob dogodku povedal, da bodo več sto milijonov let stare odtise Akrokantozavra, čeprav se bodo znova skrili pod reko, še naprej varovali. "Ne samo za našo, ampak tudi za prihodnje generacije." Območje Glen Rose, ki se razteza od jugozahoda od severovzhoda Teksasa, je polno odtisov različnih dinozavrov, največ jih pripada Akrokantozavru, ki je živel predvsem na območju Severne Amerike. Območje je poseljeval od 130 do 110 milijonov let nazaj in je bil T-Rexov 'bratranec'. Bil je eden izmed največjih plenilcev, težak je bil približno 6 ton, v višino pa dosegal do 11,5 metra.