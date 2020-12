Iztekajo se zadnji dnevi za dogovor EU in Londona o odnosih po brexitu

Pogajalci so po enodnevni prekinitvi v nedeljo v Bruslju nadaljevali prizadevanja za preboj glede treh ključnih odprtih vprašanj - enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja. Pogajanja se nadaljujejo tudi danes, ob opozorilih, da je to zadnja možnost za dogovor.

Nemško predsedstvo je v nedeljo sporočilo, da bo Barnier ob 7.30 veleposlanikom članic pri EU poročal o stanju v pogajanjih. Drevi pa naj bi se po telefonu znova pogovarjala von der Leynova in Johnson, ki sta v soboto ugotovila, da še vedno obstajajo bistvene razlike.

Čas se zdaj res izteka. Sporazum, če bo dosežen, je treba namreč še ratificirati, preden se konec leta izteče prehodno obdobje, v katerem je Združeno kraljestvo še vedno del notranjega trga in carinske unije, tako da ljudje in podjetja brexita, ki se je sicer zgodil konec januarja, še ne občutijo.

V pričakovanju finala bruseljski analitik think tanka EPCFabian Zuleeg kot morebitno rešitev za preboj navaja dodaten protokol s potrditvijo, da EU v celoti priznava neodvisnost in suverenost Združenega kraljestva.

Britanska vlada sicer danes v spodnji dom namerava poslati dva zakonska predloga, ki naj bi bila varovalo za zagotovitev integritete enotnega trga Združenega kraljestva, vendar pa kršita ločitveni dogovor z EU. Spoštovanje ločitvenega sporazuma je za Unijo pogoj za sklenitev novega sporazuma.