Tragedija na železnici: vsaj 13 mrtvih in skoraj 100 poškodovanih

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je sporočila, da je pet poškodovanih v resnem zdravstvenem stanju. Dodala je, da se na kraj nesreče odpravljajo najvišji uradniki, vključno s sekretarjem mornarice.

Kot je razvidno s fotografij, reševalci potnikom pomagajo iz vlaka, ki se je delno prevrnil po pobočju.

Vlak, ki povezuje pacifiško pristanišče Salina Cruz s Coatzacoalcosom ob Mehiškem zalivu, je imel dve lokomotivi in štiri vagone, so sporočili iz mornarice. Po navedbah oblasti se je iztiril v ovinku v bližini mesta Nizanda, poroča BBC. Nesrečo še preiskujejo.