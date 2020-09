Umrl izumitelj nepremočljive tkanine goreteks

Robert Gore, ki je izumil tehnologijo goreteks, medtem ko je delal za očetovo podjetje v ameriškem Marylandu, je po dolgi bolezni umrl v starosti 83 let. Tkanino, ki je pred mokrim vremenom zaščitila nešteto sprehajalcev, tekačev in drugih navdušencev nad športom na prostem, so predstavili leta 1976, najdemo pa jo tudi v številnih izdelkih.

Robert W Gore, kemijski inženir, se je rodil v Utahu in je diplomiral na univerzi v Delawaru in na univerzi v Minnesoti. Nato se je pridružil družbi WL Gore & Associates, ki sta jo leta 1958 ustanovila njegov oče Billin njegova matiVieve Gore, poroča BBC. Leta 1969 je v laboratoriju podjetja odkril novo obliko polimera, snovi iz velikih molekul, ki se ponavljajo in tvorijo dolge verige. Oče ga je prosil, naj razišče nov način izdelave vodovodnega traku. Robert Gore je odkril, da se je polimer z odstranjevanjem materiala, imenovanega PTFE, raztezal za 1.000 odstotkov, da je ustvaril mikroporozno strukturo. icon-expand Goreteks FOTO: Shutterstock Ta material je ustvaril tkanino z milijardami por, ki so manjše od kapljic vode, in tvorijo vodotesno, a zračno površino - ali goreteks. "To je bila resnično ključna točka v zgodovini tega podjetja," je lani za časopis Delaware Online povedal Greg Hannon, direktor tehnologije WL Gore & Associates. Goreteks se v različnih oblikah uporablja tudi v medicinskih napravah, vključno s srčnimi obliži, kitarskimi strunami, vesoljskimi oblekami in vakuumskimi vrečami. WL Gore & Associates je leta 1996, v času predsedovanja Gora, postalo podjetje, vredno milijarde evrov."Nameravamo pustiti zapuščino, tako družbi kot prihodnjim generacijam, vključno z dojenčki s kirurško rekonstruiranim srcem, ki živijo zaradi naših medicinskih izdelkov," je ob tej priložnosti dejal Gore. Leta 2000 je nato odstopil s položaja predsednika WL Gore & Associates. V svoji karieri je za svoj prispevek k znanosti prejel več nagrad, med drugim tudi nagrado Društva inženirjev plastike.