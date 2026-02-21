Izuril psa, da mu je odnašal vreče s smetmi

Občina Catania je objavila posnetek, na katerem pes z vrečko v gobčku najprej mirno teče ob cesti in nato vrečko odloži.

Psa so posneli večkrat, kar je za policijo dovolj trden dokaz, da je njegovo ravnanje posledica treninga. Sumijo, da se je lastnik bal, da bi med nezakonitim dejanjem posneli njega, zato je izuril svojega psa. "Iznajdljivost nikoli ne more biti izgovor za nespoštljivost," so zapisali ob videoposnetku.

Izpostavili so še, da gre za dvojno nevljudnost: prvič, ker po mestu leži vse več smeti in drugič, ker je lastnik izkoristil zaupanje štirinožnega prijatelja.

Nezakonito odlaganje odpadkov je v Italiji še vedno pereč problem. Oblasti opozarjajo, da je spoštovanje mestnega bontona in okolja dolžnost vseh. Kakšne posledice čakajo lastnika, niso navedli.