Tujina

Izuril psa, da mu je odnašal vreče s smetmi

San Giorgio, 21. 02. 2026 09.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Pes odlaga vrečko z odpadki

Pregovorno je pes človekov najboljši prijatelj, a kaj, ko nekateri to tudi izkoriščajo, so zgroženi na Siciliji, potem ko so mestne oblasti objavile posnetek psa, ki ob cesti odlaga vrečke s smetmi. Prepričani so, da je lastnik psa za to izuril in uporabljal za nezakonito odlaganje odpadkov.

Občina Catania je objavila posnetek, na katerem pes z vrečko v gobčku najprej mirno teče ob cesti in nato vrečko odloži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Psa so posneli večkrat, kar je za policijo dovolj trden dokaz, da je njegovo ravnanje posledica treninga. Sumijo, da se je lastnik bal, da bi med nezakonitim dejanjem posneli njega, zato je izuril svojega psa. "Iznajdljivost nikoli ne more biti izgovor za nespoštljivost," so zapisali ob videoposnetku.

Izpostavili so še, da gre za dvojno nevljudnost: prvič, ker po mestu leži vse več smeti in drugič, ker je lastnik izkoristil zaupanje štirinožnega prijatelja.

Nezakonito odlaganje odpadkov je v Italiji še vedno pereč problem. Oblasti opozarjajo, da je spoštovanje mestnega bontona in okolja dolžnost vseh. Kakšne posledice čakajo lastnika, niso navedli.

Catania Sicilija nezakonito odlaganje smeti odpadki

