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Izvoz nafte presegel ravni pred vojno, savdski naftovod znova obratuje

Singapur, 05. 10. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
STA M.S.
Tanker

Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda, pri čemer podatki iz Irana niso upoštevani, je v zadnjem tednu kljub oteženi plovbi skozi Hormuško ožino presegel ravni izpred ameriško-izraelskega napada na Iran. To so pokazali najnovejši podatki podjetja Kpler, ki se ukvarja s spremljanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa.

Tedensko povprečje pošiljk je prvič po koncu februarja za dlje časa preseglo povprečje izpred konflikta, ki je znašalo 18 milijonov 159-litrskih sodov dnevno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Izvoz surove nafte je septembra dosegel predvojne ravni, z Bližnjega vzhoda (brez upoštevanja Irana) je bilo odpremljenih najmanj 16,5 milijona 159-litrskih sodov nafte, so sporočili iz družbe Kpler.

"Štirideset odstotkov nafte zdaj obide Hormuško ožino, večina surove nafte, ki prečka ožino, pa se na odprtem morju prečrpa na druge tankerje," so navedli pri Kplerju. Dodali so, da večina nafte potuje po naftovodih Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.

Ti podatki vključujejo pretok prek Rdečega morja – poti, ki se vse pogosteje uporablja za izogibanje Hormuški ožini, skozi katero je pred konfliktom potekala približno petina svetovne oskrbe z nafto. Iran vztraja pri trditvah, da nadzoruje ožino, pri čemer so ladje brez njegovega dovoljenja izpostavljene nevarnosti napada. Kot je navedla AFP, vse več ladij uspešno prečka ožino, polne prometa pa so tudi alternativne poti.

Kljub izboljšanim izvoznim številkam pa strokovnjaki poudarjajo, da razmere še zdaleč niso normalizirane. Zaradi ameriške protiblokade je namreč prizadet iranski izvoz tekočega zlata.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Ponovni zagon savdskega naftovoda

Je pa na zadovoljstvo Savdske Arabije ponovno začel obratovati naftovod Vzhod-Zahod, ki povezuje glavna naftna polja v kraljevini na vzhodu s terminalom Yanbu ob Rdečem morju, zaradi česar se pri izvozu lahko izognejo Hormuški ožini.

Naftovod, ki je bil 11. septembra ustavljen zaradi napadov iz Iraka, je 22. septembra znova začel obratovati, je prejšnji teden povedala analitičarka pri družbi Kpler Amena Bakr.

Tudi Združeni arabski emirati lahko obidejo Hormuško ožino, in sicer zaradi naftovoda, ki povezuje naftna polja v Abu Dabiju s terminalom v Fudžairi, ki leži tik za ožino v Omanskem zalivu.

Zaradi omenjene novice se je surova nafta na trgu danes nekoliko pocenila, vendar je za 159-litrski sod nafte brent z dobavo v decembru še vedno treba odšteti prek 100 dolarjev (89 evrov), medtem ko se cene zahodnoteksaške nafte z dobavnim rokom novembra gibljejo nekaj pod 90 dolarji (80 evri) za 159-litrski sod.

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KOMENTARJI22

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dkwda
05. 10. 2026 13.10
Pri dizlu, ki je danes okoli 1,93 €/l, gre približno 0,33 € za trošarino, 0,01 € za druge dajatve in okoli 0,35 € za DDV. Skupaj torej skoraj 0,69 € na liter pobere država. Ko se nafta podraži, gre cena gor skoraj takoj, ko se poceni, pa vedno poslušamo o rafinerijah, prevozu in zamikih.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
05. 10. 2026 13.15
Levaki nam pa vseeno niso nikoli prodajali goriva po taki ceni
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
05. 10. 2026 12.57
To pomeni za janšizem, da gre diesel spet gor?
Odgovori
-1
3 4
zrela hruška
05. 10. 2026 12.56
Juhu benz. bo 76 centov?! juhuuuu 🤣
Odgovori
+0
1 1
rokololo
05. 10. 2026 12.49
Če bi bil Golob, tega ne bi dovolil.
Odgovori
-2
0 2
2mt8
05. 10. 2026 12.48
Tudi veliko bazičnih motornih olj gre skozi Hormuz... Motul, Shell,Valvoline,Castrol samo dodajajo aditive...
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-1
0 1
Jak Tobim
05. 10. 2026 12.44
tistim, ki ne razumejo trenutne situacije: problem trenutno ni surova nafta temveč rafinerije, ki stojijo ali so celo uničene. če bi rafinerije normalno obratovale bi nafte ne bilo dovolj, ker je naslednja kritična točka število tankerjev. tudi teh ni več dovolj, da bi zadovoljili trenutno povpraševanje. nafte je deovolj, ker se ustavi drugje. kot prvo rafinerije. ruiske so pod droni, evropske pozaprte od starosti, amriške prezasedene, južnoameriške nesposobne predelati nafto z več primesi, .. kriza bo še večja, ker so se rusi odločili dokončno unilčiti vso ukrajino, ti pa bodo prej poskusili vse, da zgorijo vse ruske rafinerije. gorijo tudi na arabskem polotoku in hamasa, hezbolaha, talibanov, muslimaskih bratov, islamskih držav in milic je tam kolikor hočeš, tako da so požigalci kar v vrsti.
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+4
4 0
FIRBCA
05. 10. 2026 12.40
Za vse se zahvalimo Eu. vrtcu v Bruslju. In nasim kimavckem. No doloceni so placani da se kaj nebi sesulo kontrola je. Treba uvesti kumunizem, da bo red.
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+0
1 1
truelies
05. 10. 2026 12.35
Vse v prid Kitajskim avtomobilom in uvozu v EU. EU svoje tovarne uničuje za provizije iz Kitajsle.
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+4
4 0
Dr Dre
05. 10. 2026 12.32
Zakaj mora EU sprostiti nujne rezerve na ukaz iz 🇺🇲 če navedbe v članku držijo.. Kje je v tem članku novinarstvo....
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
05. 10. 2026 12.29
Za visoke cene goriva so krivi EU politiki in njihove sankcije za ruske energente, Trump zaradi vojne proti Iranu in Zelenko, ki napada ruske rafinerije.
Odgovori
-1
3 4
spam1
05. 10. 2026 12.32
Pozabil si pa PUTINA, ki napada Ukrajino. Brez tega ne bi bilo nobenih sankcij
Odgovori
+1
4 3
Kimberley Echo
05. 10. 2026 12.28
Ta nafta mora najprej priti do rafinerij, potem jo je treba predelati in trajalo bo še dolgo časa, verjetno mesece, da bo na trgu. Do takrat pa cene ne bodo bistveno padle.
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+0
2 2
Dr Dre
05. 10. 2026 12.33
Cene NIKOLI NE BODO PADLE.. Ker tako ves svet ODPLAČUJE 🇺🇲 DOLG.. Zakaj ti tega mediji ne pojasnijo...Ali vsaj politiki.. Kaj misliš.
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+2
2 0
V SHESHELJ
05. 10. 2026 12.22
Lej, lej ,lej... jasnovidni Stevanović... zdej pa bo dizl 1,2€... Zoki odrešitelj ...
Odgovori
+1
3 2
Dr Dre
05. 10. 2026 12.34
MOČ LJUDEM.. MIJIĆA ZA ŽUPANA LJ🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Eksiflajs96
05. 10. 2026 12.18
Super aj lahko zdej 1,2e mogoc
Odgovori
+4
6 2
vlahov
05. 10. 2026 12.17
Problem so Ruske rafinerije , ki so napadene s strani nato podložnika . Rusija bo to seveda vrnila dvojno .
Odgovori
-2
2 4
varČujem
05. 10. 2026 12.31
vlahov , ti si verjetno Srboslav?
Odgovori
+4
4 0
EU Dig. Cenzura
05. 10. 2026 12.11
No potem pa kar nazaj cene kot so bile pred vojno, sej deluje. Podražitev je bila tudi takoj!!!
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+5
8 3
Mio56
05. 10. 2026 12.11
Kaj bo pa sedaj kot izgovor visokim cenam? hahahha Nenazadnje EU dobi skozi Hormuško ozino zgolj in samo 1% goriva....
Odgovori
+4
6 2
V SHESHELJ
05. 10. 2026 12.23
20% je te nafte ki gre skozi ozino, kje je ostale 80%?
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0 0
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