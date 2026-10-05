Izvoz nafte presegel ravni pred vojno, savdski naftovod znova obratuje

Tedensko povprečje pošiljk je prvič po koncu februarja za dlje časa preseglo povprečje izpred konflikta, ki je znašalo 18 milijonov 159-litrskih sodov dnevno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Izvoz surove nafte je septembra dosegel predvojne ravni, z Bližnjega vzhoda (brez upoštevanja Irana) je bilo odpremljenih najmanj 16,5 milijona 159-litrskih sodov nafte, so sporočili iz družbe Kpler.

"Štirideset odstotkov nafte zdaj obide Hormuško ožino, večina surove nafte, ki prečka ožino, pa se na odprtem morju prečrpa na druge tankerje," so navedli pri Kplerju. Dodali so, da večina nafte potuje po naftovodih Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.

Ti podatki vključujejo pretok prek Rdečega morja – poti, ki se vse pogosteje uporablja za izogibanje Hormuški ožini, skozi katero je pred konfliktom potekala približno petina svetovne oskrbe z nafto. Iran vztraja pri trditvah, da nadzoruje ožino, pri čemer so ladje brez njegovega dovoljenja izpostavljene nevarnosti napada. Kot je navedla AFP, vse več ladij uspešno prečka ožino, polne prometa pa so tudi alternativne poti.

Kljub izboljšanim izvoznim številkam pa strokovnjaki poudarjajo, da razmere še zdaleč niso normalizirane. Zaradi ameriške protiblokade je namreč prizadet iranski izvoz tekočega zlata.